واکنش صنعا به مشارکت پاکستان در حملات عربستان علیه یمن

رئیس مجلس یمن در پیامی خطاب به پارلمان پاکستان، مشارکت اسلام‌آباد در حملات عربستان را محکوم کرد.

جوان آنلاین: رئیس مجلس یمن (مستقر در صنعا) در پیامی خطاب به پارلمان پاکستان، مشارکت این کشور در عملیات نظامی عربستان علیه یمن را محکوم کرد و خواستار اتخاذ موضعی قاطع از سوی نمایندگان و دولت اسلام‌آباد شد.

به گزارش ایسناف وی حملات عربستان طی پنج روز گذشته به شهادت و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ شهروند یمنی منجر شده که بیشتر آنها را زنان، کودکان و سالمندان تشکیل می‌دهند.

رئیس مجلس نمایندگان یمن ضمن محکوم کردن مشارکت پاکستان در عملیات نظامی عربستان، از پارلمان این کشور خواست دولت خود را به اتخاذ موضعی قاطع در قبال این تحولات وادار کند و موضع پاکستان با پیشینه تاریخی این کشور در حمایت از مسایل جهان اسلام همخوانی داشته باشد.

این مقام یمنی همچنین هشدار داد یمن در چارچوب قوانین و عرف بین‌المللی، در قبال هر کشوری که در کنار دولت عربستان در ارتکاب آنچه جنایت علیه مردم یمن خواند، مشارکت کند، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.