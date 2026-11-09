دیدار وزیر خارجه قطر با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید

شبکه الجزیره از برگزاری نشست «نخست وزیر و وزیر امور خارجه» قطر با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید خبر داد.

جوان آنلاین: شبکه الجزیره در خبری فوری به نقل از یک مقام آمریکایی از شروع نشست «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا خبر داد.

پیشتر کاخ سفید اعلام کرده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز (دوشنبه ۱۸ آبان) در واشنگتن میزبان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر قطر خواهد بود.

بر اساس اعلام کاخ سفید، این دیدار با محوریت بررسی تحولات منطقه‌ای و تنش‌های جاری میان آمریکا و ایران برگزار می‌شود.

«تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر در یک تماس تلفنی درباره کاهش تنش‌ها در منطقه با یکدیگر گفت‌و‌گو کرده بودند.

دیوان امیری قطر روز جمعه اعلام کرده بود که امیر این کشور و ترامپ در یک تماس تلفنی آخرین تحولات و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

براساس این بیانیه، امیر قطر در این تماس تلفنی بر اهمیت گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها تاکید کرده بود.

تمیم بن حمد آل ثانی همچنین لزوم تداوم رایزنی‌ها به‌منظور تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت زنجیره تامین انرژی در منطقه را مورد تاکید قرار داده بود.