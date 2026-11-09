خط لوله شرق به غرب عربستان در منطقه مدینه هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: یک منبع مسئول در وزارت انرژی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور روز دوشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۶ در منطقه مدینه هدف قرار گرفت.

به گفته این منبع، در پی این حادثه آتش‌سوزی محدودی رخ داد که نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی موفق به مهار آن شدند.

وی گفت که این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومی بر جای نگذاشت و بر روند عملیاتی خط لوله نیز تأثیری نداشت.

این منبع افزود که نیرو‌های امدادی و تیم‌های فنی متخصص بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی منطقه و اطمینان از سلامت آن، مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی و برنامه‌های مصوب شرایط اضطراری، انجام دادند.