کد خبر: 1389614
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

رایزنی وزرای خارجه آمریکا با آلمان و فرانسه درباره خاورمیانه

3 مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که با وزرای خارجه آلمان و فرانسه دیدار و درباره آزادی کشتیرانی و تحولات خاورمیانه و ایران گفت‌و‌گو کرده است.

جوان آنلاین: مارکو روبیو روز دوشنبه به وقت محلی در شبکه ایکس اعلام کرد که با وزیر خارجه آلمان دیدار کرده و درباره تامین آزادی کشتیرانی، تقویت همکاری‌های دفاعی و گسترش روابط تجاری میان دو کشور گفت‌و‌گو کرده است.

به گزارش ایرنا، روبیو افزود: «ما با "یوهان وادفول" وزیر خارجه آلمان درباره تامین آزادی کشتیرانی، تقویت همکاری‌های دفاعی و تعمیق روابط تجاری گفت‌و‌گو کردیم.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین بر اهمیت روابط واشنگتن و برلین تاکید کرد و افزود: «مشارکت ما با آلمان برای صلح و امنیت فراآتلانتیک اهمیت دارد.»

روبیو همچنین افزود: با ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه نیز دیدار کردم تا درباره نگرانی‌های ایالات متحده در خصوص دیوان کیفری بین‌المللی، وضعیت خاورمیانه و چالش‌هایی که شرکت‌های آمریکایی در اروپا با آن مواجه هستند، گفت‌و‌گو کنیم.

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: ما همچنان بر مقابله با تهدید‌های علیه ثبات منطقه‌ای و همکاری با شرکای خود برای مقابله با چالش‌های امنیتی و بشردوستانه جاری در سراسر جهان متمرکز هستیم.

وی ادامه داد: در جریان گفت‌و‌گو‌های نشست گروه هفت (G ۷)، بر ضرورت حذف بوروکراسی و تشریفات اداری غیرضروری و هزینه‌بر در آژانس‌های سازمان ملل متحد و افزایش کارآمدی ارائه کمک‌های بشردوستانه تاکید کردم. کمک‌های ما باید همچنان موقت، هدفمند و همراه با پاسخ‌گویی و نظارت دقیق باشند.

روبیو همچنین گفت: نوآوری، نیروی محرکه عصر ابرهوش (هوش مصنوعی) است و در نشست گروه هفت (G ۷)، تاکید کردم که چگونه رویکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با اولویت دادن به نوآوری، موجب شده است توسعه‌دهندگان آمریکایی همچنان در خط مقدم این فناوری قرار داشته باشند؛ رویکردی که به تقویت رفاه اقتصادی و امنیت ملی آمریکا کمک می‌کند.

وی افزود: کشور‌های عضو گروه هفت در زمینه حفاظت از مدل‌های پیشرفته و پیشگام هوش مصنوعی در برابر استخراج غیرمجاز و سوءاستفاده، منافع مشترکی دارند. ما به مشارکت‌هایی با محوریت و رهبری بخش صنعت نیاز داریم، نه مقررات بیشتر و موانع اداری غیرضروری. هدف، تامین امنیت و ایجاد فرصت برای مردم آمریکا و شرکای ماست.

برچسب ها: مارکو روبیو ، آلمان ، فرانسه
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