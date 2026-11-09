رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در بخش‌هایی از کشور طی روز‌های آینده خبر داد و گفت: با ورود موج بارشی جدید از چهارشنبه، استان‌های جنوبی نیز بارانی می‌شوند و دمای هوا در شمال شرق کشور تا روز پنجشنبه به‌طور محسوس کاهش می‌یابد.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: سامانه بارشی امروز در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی و رضوی، شمال خراسان جنوبی، اردبیل، شرق آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، جنوب استان‌های فارس و بوشهر، غرب و جنوب کرمان، ارتفاعات استان‌های هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، شرق خوزستان و جزایر واقع در خلیج فارس و روز سه‌شنبه در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی و رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات شرقی تهران سبب بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و در نقاط مستعد تگرگ و در ارتفاعات و نقاط سردسیر سبب بارش برف می‌شود. شدت بارش امروز در استان‌های ساحلی خزر و خراسان شمالی است.

وی افزود: روز چهارشنبه با ورود موج بارشی به جنوب کشور، در استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز چهارشنبه در استان‌های گیلان، غرب مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان و مرکزی و روز پنجشنبه در قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان رضوی بارش پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا گفت: روز جمعه جوی آرام در کشور خواهیم داشت. صبح سه‌شنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور و تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: امروز در غالب مناطق کشور و در سه روز آینده در نیمه شرقی کشور، وزش باد در برخی ساعات شدید و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای خزر مواج خواهند بود.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۹ آبان‌ماه) صاف تا قسمتی ابری در بعضی از ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۲۰ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی از ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد شدید با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۴ و ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای ۶- درجه سانتیگراد و ارومیه با دمای ۴- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.