کد خبر: 1389605
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
اقتصاد » اخبار کلی

بارش باران در شمال و جنوب کشور طی روز‌های آینده/ کاهش محسوس دما در شمال شرق

3 رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در بخش‌هایی از کشور طی روز‌های آینده خبر داد و گفت: با ورود موج بارشی جدید از چهارشنبه، استان‌های جنوبی نیز بارانی می‌شوند و دمای هوا در شمال شرق کشور تا روز پنجشنبه به‌طور محسوس کاهش می‌یابد.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: سامانه بارشی امروز در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی و رضوی، شمال خراسان جنوبی، اردبیل، شرق آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، جنوب استان‌های فارس و بوشهر، غرب و جنوب کرمان، ارتفاعات استان‌های هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، شرق خوزستان و جزایر واقع در خلیج فارس و روز سه‌شنبه در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی و رضوی، شمال خراسان جنوبی، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات شرقی تهران سبب بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و در نقاط مستعد تگرگ و در ارتفاعات و نقاط سردسیر سبب بارش برف می‌شود. شدت بارش امروز در استان‌های ساحلی خزر و خراسان شمالی است.

وی افزود: روز چهارشنبه با ورود موج بارشی به جنوب کشور، در استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز چهارشنبه در استان‌های گیلان، غرب مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان و مرکزی و روز پنجشنبه در قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان رضوی بارش پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا گفت: روز جمعه جوی آرام در کشور خواهیم داشت. صبح سه‌شنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور و تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: امروز در غالب مناطق کشور و در سه روز آینده در نیمه شرقی کشور، وزش باد در برخی ساعات شدید و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای خزر مواج خواهند بود.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۹ آبان‌ماه) صاف تا قسمتی ابری در بعضی از ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۲۰ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی از ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد شدید با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۴ و ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای ۶- درجه سانتیگراد و ارومیه با دمای ۴- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

برچسب ها: بارش باران ، کاهش دما ، وزش باد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

زهرمار

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

مشق مقاومت

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

ما و کنگره دموکرات

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار