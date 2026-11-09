هشدار سازمان ملل درباره افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ روسیه و اوکراین 

مقامات ارشد سازمان ملل متحد با هشدار درباره فرارسیدن زمستان و نبود برق در اوکراین به دلیل حملات به زیرساخت‌های انرژی، هشدار دادند جنگ روسیه و اوکراین با افزایش تلفات غیرنظامیان خطرناک‌تر می‌شود.

جوان آنلاین: «کایوکو گوتو، مدیر امور اروپا و آسیای مرکزی در ۲ اداره امور سیاسی و صلح‌سازی و عملیات صلح سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره اوکراین گفت: «پس از نزدیک به پنج سال مرگ‌ومیر بی‌سابقه، ویرانی گسترده و رنج غیرنظامیان، جنگ اوکراین هر روز خطرناک‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر می‌شود.»

به گزارش مهر، این مقام سازمان ملل هشدار داد: حملات روسیه به زیرساخت‌های غیرنظامی همچنان خسارات و تلفات سنگینی به بار می‌آورد.

وی حملات اخیر به یک پناهگاه واقع در مدرسه‌ای در زاپوریژیا، یک بیمارستان در خارکیف و یک مرکز نگهداری از بیماران لاعلاج در دنیپرو اشاره کرد و گفت: در ماه سپتامبر، دست‌کم ۳۲۸ غیرنظامی کشته و ۲۱۰۵ نفر زخمی شدند. این آمار نشان‌دهنده افزایش ۸۵ درصدی مجموع تلفات غیرنظامیان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته است.

گوتو همچنین نسبت به تلفات غیرنظامیان در پی حملات اوکراین در داخل خاک فدراسیون روسیه ابراز نگرانی کرد و با تاکید بر اینکه حمله به غیرنظامیان، صرف‌نظر از محل وقوع آن، نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه است، بر لزوم رعایت این قوانین از سوی همه طرف‌ها تاکید کرد.

وی با هشدار درباره تشدید حملات به زیرساخت‌های انرژی در آستانه فصل زمستان، از برقراری آتش‌بس شش‌روزه در شهر اولشکی استقبال کرد و آن را نمونه‌ای امیدوارکننده و دلگرم کننده از دستاورد‌های اراده سیاسی دانست و خواستار ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک شد.

«محمد یحیی» دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و معاون هماهنگ‌کننده امدادرسانی اضطراری نیز هشدار داد: «زمستان دیگر تهدیدی دوردست نیست.»

وی تاکید کرد که حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، موجب قطعی‌های طولانی‌مدت برق و آب شده و میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

یحیی تصریح کرد: با کاهش دما، فشار بر بیمارستان‌ها و سایر خدمات ضروری رو به افزایش است. اگرچه سازمان‌های بشردوستانه در چارچوب طرح واکنش زمستانی، کمک‌های اضطراری را با هدف حمایت از بیش از ۲ میلیون نفر ارائه می‌کنند.

این مقام سازمان ملل تاکید کرد که این کمک‌ها «نمی‌توانند جایگزین شبکه برق‌رسانی شوند که بار‌ها در اثر حملات تخریب شده است.»

هشدار سازمان ملل درباره افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ روسیه و اوکراین

محمد یحیی نیز از برقراری آتش‌بس بشردوستانه در شهر اولشکی، استقبال کرد و گفت این وقفه موقت در درگیری‌ها، امکان پاک‌سازی جاده‌ها، انتقال محموله‌های امدادی و تخلیه غیرنظامیان را فراهم کرده است.

وی گفت: این توافق همچنین به گروه‌های بشردوستانه امکان داد به جوامعی دسترسی پیدا کنند که پیش از این در مناطق تحت کنترل دولت اوکراین در استان خرسون غیرقابل دسترس بودند. این موضوع نشان می‌دهد که «حتی در شرایط درگیری‌های شدید نیز می‌توان به توافق‌های عملی بشردوستانه دست یافت و آنها را اجرا کرد.»

یحیی با تاکید بر اینکه «نباید اجازه دهیم اولشکی به تنها روزنه امید و فرصتی منزوی و استثنایی تبدیل شود»، خواستار حفاظت از غیرنظامیان، تضمین دسترسی بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و فراهم کردن عبور امن برای افرادی شد که از مناطق درگیری فرار می‌کنند.