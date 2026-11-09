جدیدترین موضع گیری وزیر خارجه مصر درباره ایران

وزیر خارجه مصر با اشاره به تحولات مرتبط با جنگ ایران، بر ضرورت غلبه دادن به مسیر‌های سیاسی و دیپلماتیک و دستیابی به راه‌حلی پایدار برای بحران تاکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه در جریان سفر به پاریس برای شرکت در نشست وزیران گروه هفت (G۷) با کشور‌های شریک، با روزنامه «لوموند» و شبکه خبری «فرانس ۲۴» گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، وزیر خارجه مصر با اشاره به تحولات مرتبط با جنگ علیه ایران، بر ضرورت غلبه دادن به مسیر‌های سیاسی و دیپلماتیک و دستیابی به راه‌حلی پایدار برای بحران تاکید کرد.

وی همچنین نسبت به پیامد‌های این بحران بر امنیت منطقه هشدار داد و اعلام کرد که ادامه تنش‌ها می‌تواند آزادی کشتیرانی و جریان تجارت بین‌المللی را با اختلال مواجه کند.

عبدالعاطی با اشاره به ابعاد اقتصادی و راهبردی این تحولات، تاکید کرد که بحران کنونی پیامد‌های منفی بر امنیت انرژی و امنیت غذایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.

وزیر امور خارجه مصر همچنین موضع ثابت قاهره در قبال مسئله فلسطین را تشریح و بر ضرورت اجرای کامل طرح جامع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا برای برقراری صلح در نوار غزه تاکید کرد.

روابط راهبردی مصر و آمریکا، تحولات یمن، مناسبات قاهره و طرابلس و همچنین بحران اوکراین از دیگر محور‌های مصاحبه‌های وزیر خارجه مصر با رسانه‌های فرانسوی بود.

عبدالعاطی در ارتباط با جنگ اوکراین نیز بر ضرورت دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای پایان دادن به این بحران تأکید کرد.