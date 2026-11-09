زخمی شدن جوان سوری به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی در قنیطره

جوان آنلاین: fه نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع بیان کردند که نظامیان اسرائیلی وارد روستای بریقه در حومه قنیطره در جنوب سوریه شدند.

منابع سوری اعلام کردند که در جریان این یورش، یک جوان سوری به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی زخمی شده است.

همچنین نظامیان اسرائیلی با ۵ خودرو نظامی وارد روستای معربه در حومه درعا در جنوب سوریه شدند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین در جاده‌ای در حومه قنیطره اقدام به برپایی ایست بازرسی کرده و رهگذران را بازرسی کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.