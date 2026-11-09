وزیر خارجه فرانسه با طرح اتهامی فاقد هرگونه سند و مدرک ادعا کرد که تهران مسئول حمله سایبری ماه گذشته به فروشگاه‌های مواد غذایی کشورش بوده و بر این اساس از احضار سفیر ایران در پاریس خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از سی ان ان، ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه با طرح اتهاماتی واهی و فاقد هرگونه سند و مدرکی ادعا کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئول حمله سایبری ماه گذشته به یخچال‌های فروشگاه‌های مواد غذایی بوده است!

به گزارش مهر، وزیر امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه به خبرنگاران در این خصوص ادعا کرد: این حمله‌ای با ابعاد و شدت تهاجمی بی‌سابقه و با هدف خرابکاری در خاک فرانسه بود!

ژان-نوئل بارو با ادعای اینکه «این اقدام، تعرضی بزرگ به منافع ملی و امنیت مردم فرانسه محسوب می‌شود»، مدعی شد که پاریس قصد دارد تحریم‌هایی تلافی جویانه را «در سطح اروپا» اعمال کند و سفیر تهران را نیز احضار کرده است.

این در حالیست که الیزه تا کنون هیچ سند و مدرکی را در خصوص ادعای واهی خود علیه تهران ارائه نکرده است.