کد خبر: 1389594
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۳
سیاست » اخبار کلی
بقایی:

خروج مواد غنی‌شده از ایران به هیچ عنوان مطرح نیست

3 سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انتقال مواد هسته‌ای غنی‌شده به خارج از کشور در دستور کار تهران قرار ندارد.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی المیادین، با تشریح آخرین تحولات مربوط به مذاکرات تهران و واشنگتن، از کاهش مهلت اجرای طرح پیشنهادی ایران از هفت روز به دو روز خبر داد و این اقدام را نشانه‌ای از جدیت و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در مسیر دیپلماسی عنوان کرد.

بقایی با اشاره به روند تعاملات میان ایران و آمریکا اظهار کرد: ایران برای نشان دادن جدیت خود در پیشبرد مسیر دیپلماتیک، مهلت اجرای پیشنهاد ارائه‌شده را از هفت روز به دو روز کاهش داده است.

وی با انتقاد از رویکرد طرف آمریکایی در مذاکرات افزود: در داخل دولت آمریکا درباره اینکه کدام نهاد یا مقام مسئولیت و اختیار مذاکره با ایران را برعهده دارد، سردرگمی آشکاری وجود دارد و برخی مقام‌های این کشور مواضع و مطالبات متناقضی مطرح می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تأثیرپذیری احتمالی مواضع واشنگتن از تحولات سیاسی داخلی این کشور، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بخشی از این رویکرد‌ها تحت تأثیر محاسبات سیاست داخلی آمریکا و ملاحظات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ قرار دارد.

بقایی همچنین با انتقاد از تغییر مداوم مطالبات آمریکا تصریح کرد: واشنگتن به‌طور مستمر اهداف و خواسته‌های خود را تغییر می‌دهد و عملاً با این رویکرد، اهداف مذاکراتی را جابه‌جا می‌کند.

وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران مواضع و پیشنهاد‌های خود را به‌صورت شفاف و از طریق میانجی‌ها مطرح کرده است و ارتباطات میان طرف‌ها نیز همچنان از طریق دیدار‌های مستقیم و تماس‌های تلفنی ادامه دارد.

آخرین وضعیت همکاری ایران و آژانس

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به موضوع همکاری‌های هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت و گفت: بازرسان آژانس حدود ۱۰ روز پیش برای انجام بازرسی‌های دوره‌ای از نیروگاه هسته‌ای بوشهر به ایران سفر کردند.

به گفته بقایی، بازرسی‌های انجام‌شده به نیروگاه بوشهر و آن دسته از تأسیسات هسته‌ای محدود بوده است که در شرایط کنونی امکان فراهم‌سازی مقدمات لازم برای بازرسی از آنها وجود داشته است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی دیگر از تأسیسات هسته‌ای کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی، پروتکل و سازوکار مشخصی برای بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده وجود ندارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دستورالعمل مشخصی برای انجام چنین بازرسی‌هایی در اختیار ندارد.

بقایی با اشاره به تهدید‌های مستمر آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، تأکید کرد که در چنین شرایطی، طرح موضوع بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده از توجیه لازم برخوردار نیست.

خروج مواد غنی‌شده منتفی است

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه، موضع صریح جمهوری اسلامی ایران درباره مواد هسته‌ای غنی‌شده را تشریح کرد و با رد انتقال این مواد به خارج از کشور گفت: خروج مواد غنی‌شده از ایران به هیچ عنوان مطرح نیست و اساساً دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع مواد هسته‌ای غنی‌شده، نحوه نظارت آژانس و چارچوب همکاری‌های هسته‌ای، از جمله محور‌های مهم اختلاف میان تهران و واشنگتن در روند تحولات دیپلماتیک است. بقایی در این گفت‌و‌گو بار دیگر بر موضع ایران درباره حفظ مواد غنی‌شده در داخل کشور و ضرورت برخورداری مذاکرات از چارچوبی روشن و باثبات تأکید کرد.

گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

زهرمار

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

مشق مقاومت

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

ما و کنگره دموکرات

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار