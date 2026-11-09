جوان آنلاین: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی المیادین، با تشریح آخرین تحولات مربوط به مذاکرات تهران و واشنگتن، از کاهش مهلت اجرای طرح پیشنهادی ایران از هفت روز به دو روز خبر داد و این اقدام را نشانه‌ای از جدیت و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در مسیر دیپلماسی عنوان کرد.

بقایی با اشاره به روند تعاملات میان ایران و آمریکا اظهار کرد: ایران برای نشان دادن جدیت خود در پیشبرد مسیر دیپلماتیک، مهلت اجرای پیشنهاد ارائه‌شده را از هفت روز به دو روز کاهش داده است.

وی با انتقاد از رویکرد طرف آمریکایی در مذاکرات افزود: در داخل دولت آمریکا درباره اینکه کدام نهاد یا مقام مسئولیت و اختیار مذاکره با ایران را برعهده دارد، سردرگمی آشکاری وجود دارد و برخی مقام‌های این کشور مواضع و مطالبات متناقضی مطرح می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تأثیرپذیری احتمالی مواضع واشنگتن از تحولات سیاسی داخلی این کشور، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بخشی از این رویکرد‌ها تحت تأثیر محاسبات سیاست داخلی آمریکا و ملاحظات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ قرار دارد.

بقایی همچنین با انتقاد از تغییر مداوم مطالبات آمریکا تصریح کرد: واشنگتن به‌طور مستمر اهداف و خواسته‌های خود را تغییر می‌دهد و عملاً با این رویکرد، اهداف مذاکراتی را جابه‌جا می‌کند.

وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران مواضع و پیشنهاد‌های خود را به‌صورت شفاف و از طریق میانجی‌ها مطرح کرده است و ارتباطات میان طرف‌ها نیز همچنان از طریق دیدار‌های مستقیم و تماس‌های تلفنی ادامه دارد.

آخرین وضعیت همکاری ایران و آژانس

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به موضوع همکاری‌های هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت و گفت: بازرسان آژانس حدود ۱۰ روز پیش برای انجام بازرسی‌های دوره‌ای از نیروگاه هسته‌ای بوشهر به ایران سفر کردند.

به گفته بقایی، بازرسی‌های انجام‌شده به نیروگاه بوشهر و آن دسته از تأسیسات هسته‌ای محدود بوده است که در شرایط کنونی امکان فراهم‌سازی مقدمات لازم برای بازرسی از آنها وجود داشته است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی دیگر از تأسیسات هسته‌ای کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی، پروتکل و سازوکار مشخصی برای بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده وجود ندارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دستورالعمل مشخصی برای انجام چنین بازرسی‌هایی در اختیار ندارد.

بقایی با اشاره به تهدید‌های مستمر آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، تأکید کرد که در چنین شرایطی، طرح موضوع بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده از توجیه لازم برخوردار نیست.

خروج مواد غنی‌شده منتفی است

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه، موضع صریح جمهوری اسلامی ایران درباره مواد هسته‌ای غنی‌شده را تشریح کرد و با رد انتقال این مواد به خارج از کشور گفت: خروج مواد غنی‌شده از ایران به هیچ عنوان مطرح نیست و اساساً دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع مواد هسته‌ای غنی‌شده، نحوه نظارت آژانس و چارچوب همکاری‌های هسته‌ای، از جمله محور‌های مهم اختلاف میان تهران و واشنگتن در روند تحولات دیپلماتیک است. بقایی در این گفت‌و‌گو بار دیگر بر موضع ایران درباره حفظ مواد غنی‌شده در داخل کشور و ضرورت برخورداری مذاکرات از چارچوبی روشن و باثبات تأکید کرد.