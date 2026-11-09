وزرای امور خارجه عربستان سعودی و عمان در گفت‌وگویی تلفنی، آخرین تحولات منطقه‌ای را بررسی و بر ضرورت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک برای حفظ امنیت کشتیرانی و ثبات منطقه تاکید کردند.

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) گزارش داد فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان درباره تحولات منطقه‌ای در پی رویداد‌های اخیر گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس بر ضرورت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با هدف مهار بحران و جلوگیری از گسترش پیامد‌های آن تاکید کردند.

وزرای خارجه عربستان و عمان همچنین حفظ امنیت کشتیرانی و ایمنی گذرگاه‌های دریایی و کاهش تأثیر تحولات جاری بر امنیت و ثبات منطقه را ضروری دانستند.

این اظهارات درحالی بیان شده است که در پی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نگرانی‌ها نسبت به تأثیر تحولات امنیتی منطقه بر مسیر‌های انرژی و تجارت جهانی افزایش یافته و کشور‌های مختلف در تلاش برای جلوگیری از گسترش دامنه تنش‌ها هستند.