کد خبر: 1389583
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار یمن به کارکنان تأسیسات و اهداف اعلام‌شده در عربستان

3 یک منبع نظامی وابسته به ارتش یمن درباره هدف قرار گرفتن تاسیسات و مراکز اعلام شده در خاک عربستان هشدار داد و از افراد و کارکنان حاضر خواست تا این مراکز و تاسیسات سعودی را ترک کنند.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی یمن به خبرگزاری رسمی «سبأ» اعلام کرد نیرو‌های مسلح این کشور از کارکنان و افراد حاضر در تأسیساتی که پیشتر به‌عنوان اهداف احتمالی اعلام شده‌اند، خواسته‌اند برای حفظ امنیت و جان خود، این مراکز را ترک کرده و از آنها فاصله بگیرند.

به گزارش ایسنا، این منبع همچنین اعلام کرد شرکت‌هایی که از طریق مراجع ذی‌ربط در صنعا، تمایل خود را برای پایان دادن به سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی اعلام کرده‌اند، در روند خروج دارایی‌ها و سرمایه‌هایشان با تسهیلات لازم روبه‌رو خواهند شد.

وی افزود: شرکت‌هایی که محل سرمایه‌گذاری‌های خود در عربستان سعودی را به مقام‌های مسئول اطلاع داده‌اند و متعلق به کشور‌هایی هستند که در تجاوز علیه یمن مشارکت نداشته‌اند، هدف حملات نیرو‌های مسلح یمن قرار نخواهند گرفت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های نظامی میان یمن و عربستان سعودی افزایش یافته و صنعا از اتخاذ تدابیر جدید در قبال منافع و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با عربستان خبر داده است.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، صنعا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

زهرمار

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

مشق مقاومت

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

ما و کنگره دموکرات

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

آب در خوابگه شیطان!

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار