یک منبع نظامی وابسته به ارتش یمن درباره هدف قرار گرفتن تاسیسات و مراکز اعلام شده در خاک عربستان هشدار داد و از افراد و کارکنان حاضر خواست تا این مراکز و تاسیسات سعودی را ترک کنند.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی یمن به خبرگزاری رسمی «سبأ» اعلام کرد نیرو‌های مسلح این کشور از کارکنان و افراد حاضر در تأسیساتی که پیشتر به‌عنوان اهداف احتمالی اعلام شده‌اند، خواسته‌اند برای حفظ امنیت و جان خود، این مراکز را ترک کرده و از آنها فاصله بگیرند.

به گزارش ایسنا، این منبع همچنین اعلام کرد شرکت‌هایی که از طریق مراجع ذی‌ربط در صنعا، تمایل خود را برای پایان دادن به سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی اعلام کرده‌اند، در روند خروج دارایی‌ها و سرمایه‌هایشان با تسهیلات لازم روبه‌رو خواهند شد.

وی افزود: شرکت‌هایی که محل سرمایه‌گذاری‌های خود در عربستان سعودی را به مقام‌های مسئول اطلاع داده‌اند و متعلق به کشور‌هایی هستند که در تجاوز علیه یمن مشارکت نداشته‌اند، هدف حملات نیرو‌های مسلح یمن قرار نخواهند گرفت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های نظامی میان یمن و عربستان سعودی افزایش یافته و صنعا از اتخاذ تدابیر جدید در قبال منافع و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با عربستان خبر داده است.