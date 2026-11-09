کد خبر: 1389576
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

تأکید مقامات مصر و انگلیس بر ضرورت جلوگیری از درگیری جدید در منطقه

3 وزیر امور خارجه مصر و مشاور امنیت ملی انگلیس بر ضرورت مهار تنش‌ها و جلوگیری از آغاز مجدد درگیری‌های نظامی در منطقه تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «الشروق»، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر با «جاناتان پاول» مشاور امنیت ملی انگلیس تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، دو طرف در این تماس تلفنی ضمن بررسی روابط دوجانبه، بر تمایل مشترک برای تعمیق همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کردند.

«نادر زکی» سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که دو طرف در این تماس تلفنی به تبادل دیدگاه و ارزیابی درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخته و بر ضرورت تشدید تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها، احیای آرامش در منطقه و لزوم جلوگیری از آغاز مجدد درگیری‌های نظامی و نیز تلاش برای شکستن رکود فعلی در مذاکرات بین آمریکا و ایران، تأکید کردند.

دو طرف همچنین اوضاع سودان را بررسی کردند و وزیر خارجه مصر بر حمایت این کشور از وحدت و تمامیت ارضی سودان و نهاد‌های ملی آن تأکید و حملات پهپادی علیه غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد.

مقامات مصر و انگلیس همچنین با بررسی بحران اوکراین بر ضرورت دستیابی به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای حل‌وفصل این بحران تأکید کرده و اهمیت تلاش‌های مربوط به برگزاری مذاکرات به میزبانی ابوظبی در آینده نزدیک و نیز لزوم تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و تضمین آزادی دریانوردی در دریای سیاه را مورد اشاره قرار دادند.

عبدالعاطی امروز همچنین در گفت‌و‌گو با «لوموند» و شبکه «فرانس ۲۴» با اشاره به تحولات مرتبط با جنگ ایران، بر ضرورت غلبه دادن به مسیر‌های سیاسی و دیپلماتیک و دستیابی به راه‌حلی پایدار برای بحران در منطقه تاکید کرد.

وی نسبت به پیامد‌های جنگ علیه ایران بر امنیت منطقه هشدار داد و گفت: ادامه تنش‌ها می‌تواند آزادی کشتیرانی و جریان تجارت بین‌المللی را با اختلال مواجه کند.

برچسب ها: مصر ، انگلیس ، همکاری اقتصادی
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