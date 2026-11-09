ترامپ: در انتخابات کنگره آمریکا تقلب شده است

رئیس جمهور آمریکا که از نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور و شکست سنگین هم‌حزبی‌هایش به شدت عصبانی است، اعلام کرد: در انتخابات تقلب شده است.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از انتشار نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اذعان کرد: آیا واقعا کسی باور می‌کند که این «انتخابات» صادقانه بوده است؟

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا که از نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور و شکست سنگین هم حزبی هایش به شدت عصبانی است، اضافه کرد: چطور ممکن است نظرسنجی‌ها تا این حد اشتباه از آب درآیند؟ حجم آرای زودهنگامی که ناگهان وارد شمارش شد، آن‌قدر زیاد بود که پیروزی را غیرممکن می‌ساخت؛ فارغ از اینکه چه تعداد انسان برای رأی دادن پای صندوق‌ها رفته باشند. همه چیز به دستگاه‌ها مربوط می‌شود؛ دستگاه‌هایی که اهمیتشان بسیار بیشتر از خود رأی‌دهنده است!

شبکه سی بی اس نیوز پیشتر به نقل از ترامپ گزارش داد: معتقدم دموکرات‌ها تمایل دارند با من همکاری کنند در غیر این صورت هر چیزی را وتو خواهم کرد.... معتقدم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری خواهان بود، اما آمریکایی‌ها به اهمیت عملکرد ما در این خصوص آگاه هستند!