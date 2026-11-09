یمن: دیگر هیچ خط قرمزی مقابل عربستان نداریم

جوان آنلاین: در پی تشدید حملات عربستان علیه یمن و کشته شدن غیرنظامیان، رهبران انصارالله هشدار دادند که ریاض با عبور از تمامی خطوط قرمز، شرایط را به نقطه‌ای رسانده که از این پس همه زیرساخت‌ها و شهرک‌های عربستان در تیررس حملات یمن قرار خواهند گرفت و این کشور تاوان اقدامات خود را خواهد پرداخت.

در حالی که رهبران انصارالله به عربستان هشدار داده‌اند که با ادامه جنگ‌افروزی، امنیت خود و نیرو‌های هم‌پیمانش را به خطر نیندازد، تداوم حملات سعودی‌ها خشم مقامات صنعا را برانگیخته است. به گزارش الاخبار، یک منبع نظامی یمنی روز دو‌شنبه اعلام کرد که روند افزایش سطح تنش در برابر عربستان در واکنش به شهادت ده‌ها شهروند یمنی در منطقه بنی حشیش، بازار الحضاره، صعده و ساحل غربی آغاز شده است. وی گفت که رویارویی با عربستان وارد مرحله‌ای شده که دیگر هیچ خط قرمزی در آن وجود ندارد و سطح تنش در عمق خاک این کشور طی روز‌های آینده افزایش خواهد یافت. اهداف جدید می‌تواند تأسیسات نفتی، فرودگاه‌ها و مراکز حساس نظامی، مالی و گردشگری را شامل شود و احتمال دارد منطقه گردشگری بولیوار با تمام امکانات و تأسیساتش به یکی از اهداف نیرو‌های مسلح یمن تبدیل شود. در این منطقه جشن‌های موسوم به «موسم ریاض» برگزار می‌شود.

یک منبع یمنی دیگر نیز هدف قرار گرفتن مرکز مالی ملک عبدالله را نشانه شکست نظام سعودی در حفاظت از مهم‌ترین تأسیسات اقتصادی این کشور دانست. خسارت‌های وارد شده به سهام شرکت آرامکو در بازار بورس عربستان از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. ۲۱ شهرک صنعتی عربستان که بیشتر آنها در حوزه پتروشیمی و صنایع شیمیایی فعالیت می‌کنند دیگر امن نخواهند بود. هر کارخانه یمنی که هدف قرار بگیرد، معادل آن یک شهرک صنعتی سعودی خواهد بود. این شهرک‌ها به دلیل ماهیت فعالیتشان در معرض آتش‌سوزی‌های گسترده قرار دارند.

از سوی دیگر، عبدالعزیز بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن، ضمن محکوم کردن حملات جنگنده‌های عربستان علیه شهروندان غیرنظامی در تعز، صنعا و صعده تأکید کرد: «جنایت‌های وحشیانه نظام سعودی، جنایت جنگی محسوب می‌شوند که فراموش نخواهند شد و این نظام در روز‌های آینده به سزای اعمال خود خواهد رسید». به گزارش المسیره، محمد منصور، معاون وزیر اطلاع‌رسانی یمن نیز با بیان اینکه دشمن متجاوز سعودی همچنان اصرار به ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان دارد، هشدار داد: «صنعا به استکبار و تکبر رژیم جنایتکار سعودی پایان خواهد داد و تداوم این جنایات وحشیانه نمی‌تواند ملت یمن را وادار به تسلیم کند و تنها موجب افزایش و تقویت عزم و اراده آنها در دفاع از حقوق و حاکمیتشان می‌شود.»

در هفته‌های اخیر، نیرو‌های مسلح یمن ده‌ها حمله به تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان انجام داده‌اند که خسارات مالی قابل‌توجهی به این کشور وارد کرده است. با این حال، حاکمان ریاض بدون توجه به پیامد‌های اقدامات خود، همچنان به ماجراجویی علیه یمن ادامه می‌دهند. بنابراین، گسترش دامنه عملیات انصارالله به زیرساخت‌های عربستان می‌تواند این کشور را با بحران‌های امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو کند و حتی به توقف طولانی‌مدت پرواز‌ها بینجامد؛ مسئله‌ای که امنیت شیشه‌ای عربستان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد داد.