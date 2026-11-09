کد خبر: 1389568
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

ی ترامپ دست از جنگولک‌بازی‌ها تا حدودی برداشته است. مثل یک مریض افسرده حرف‌های جدی‌اش را حالا بر زبان می‌آورد: «مردم از جنگ خوششان نمی‌آمد. از افزایش قیمت بنزین هم ناراضی بودند. به‌طرز باورنکردنی، مخالفت بسیار زیادی با اسرائیل هم وجود دارد. اینها از عوامل نارضایتی رأی‌دهندگان بود». آسوشیتدپرس نوشت: «رأی دهندگان ترامپ را تنبیه کردند و حزب جمهوری‌خواه متحمل شکست‌های تاریخی شد. نظرسنجی از رأی‌دهندگان نشان داد که حدود سه‌چهارم آنان نسبت به مسیر پیش‌روی امریکا احساس خشم یا نارضایتی دارند»

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور امریکا با اشاره به شکست جمهوریخواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، یکی از دلایل این شکست را افزایش «بیزاری باورنکردنی» از صهیونیست‌ها در افکار عمومی امریکا دانست. علاوه بر این، ترامپ اذعان دارد که مخالفت رأی‌دهندگان با جنگ ایران و افزایش قیمت بنزین، از عوامل مهم این شکست بودند. او در اظهاراتی که تأثیر نتیجه انتخابات نیز در آن مشهود بود، کوشید ژست صلح‌طلبی البته از موضع برتر بگیرد و به همین دلیل با اعلام اینکه در شرایط فعلی دلیلی برای حمله مجدد نمی‌بیند، تکرار کرد که واشینگتن در این جنگ به اهداف خود دست یافته است. 

دونالد ترامپ، گفت‌و‌گو با شبکه سی‌بی‌اس را فرصتی دید تا یک‌بار دیگر بر درستی تصمیم به حمله به ایران پافشاری کند، اما در عین حال درباره عامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای گفت: «نفرتی باورنکردنی به اسرائیل وجود دارد. به نظر می‌رسد یک نوع ضدیت با اسرائیل وجود دارد. پس شما آن (نفرت) را دارید، خود جنگ را دارید، قیمت بنزین را دارید، و فکر می‌کنم این‌ها دلایل اصلی هستند.» ترامپ با وجود پذیرش هزینه‌های سیاسی، از تصمیم خود برای حمله به ایران دفاع کرد و گفت اگر دوباره در همان موقعیت قرار بگیرد، همان انتخاب را خواهد کرد. او همچنین مدعی شد که ایالات متحده در این جنگ پیروز شده و تهران به دنبال توافق است، اما انتخابات معادلات را پیچیده کرد. وقتی از او پرسیده شد که آیا قصد دارد پس از انتخابات درگیری‌ها را تشدید کند، پاسخ داد: «من به دنبال آن نیستم. فکر نمی‌کنم هیچ دلیلی برای آن وجود داشته باشد.» سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیروز به اظهارات رئیس‌جمهور امریکا واکنش نشان داد و گفت: «مردم منطقه ما هم به اندازه مردم امریکا از اسرائیل به ستوه آمده‌اند.» وی افزود: «رئیس‌جمهور امریکا به‌وضوح فهمیده است که اکثریت قاطع مردم امریکا از اسرائیل به‌شدت بیزارند. نکته قابل‌توجه اینجاست که او ظاهراً هنوز علت این مسئله را درنیافته است.» وزیر خارجه در شبکه ایکس نوشت: «روشن است که امریکایی‌ها از اینکه اسرائیل دولت‌های امریکا را فریب می‌دهد و به سمت جنگ‌های بی‌پایان سوق می‌دهد، به ستوه آمده‌اند. دیگر تحملشان تمام شده است. تحمل منطقه ما نیز همین‌طور.»

ادامه رجزخوانی

ترامپ که پیش‌تر بار‌ها از لزوم حمله به کوه‌کلنگ گفته بود، در تازه‌ترین موضع‌گیری در این مورد گفت که تاکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر انتقال مواد هسته‌ای ایران به سایر سایت‌ها و مکان‌ها رصد نشده است. وی مدعی شد: «ما کاملاً می‌دانیم که در سایت هسته‌ای کوه کلنگ چه می‌گذرد و در حال حاضر هیچ‌گونه فعالیتی در این سایت مشاهده نشده است.» رئیس‌جمهور امریکا در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان، برخلاف سخنان پیشین خود درباره از بین بردن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تهران و کنترل بر تنگه راهبردی هرمز، ادعا کرد که در صورت پیشرفت در مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای تهران و بازگشایی تنگه هرمز، «بسیار بعید» است که وی دستور ورود مجدد به جنگ با ایران را صادر کند. او این موضوع را در طول مصاحبه، پنج بار تکرار کرد! او مدعی شد: «این موضوع به تهران بستگی دارد که آیا آنها توافقی بسیار محکم را امضا می‌کنند یا خیر. پاسخ این است که بسیار بعید است که جنگ ضروری باشد.» وی که گویا شکست سنگین هم‌حزبی‌هایش در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به دلیل تبعات گسترده تجاوز به ایران از جمله افزایش هزینه زندگی و قیمت سوخت در امریکا را فراموش کرده است، به منظور فرار از انتقادات داخلی در امریکا ادعا کرد: «آن‌ها کشوری رو به فروپاشی هستند. همین امسال مشخص شد که تورم به ۳۰۱ درصد رسیده است. بسیار بعید است که لازم شود، جنگ صورت گیرد، اما اگر لازم باشد این کار را خواهم کرد! من چنان ضربات سختی به آنها زدم که... شما نمی‌دانید چقدر به آنها ضربه زدم! امریکا می‌تواند ظرف مدت یک ساعت ۳۸ پل در ایران را نابود کند و تهران تنها ۱۰درصد از توان موشکی و ۱۵ درصد از قابلیت‌های پهپادی خود را حفظ کرده است! من سه ناو هواپیمابر آنجا (در منطقه) دارم؛ آنها کاملاً مسلح و آماده عملیات هستند!»

برچسب ها: ترامپ ، انتخابات ، اسرائیل
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