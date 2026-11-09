هدف قرار گرفتن ۷ ساختمان مسکونی در شمال الحدیده یمن

جوان آنلاین: جنگنده‌های سعودی در ۱۰ نوبت حمله هوایی، هفت ساختمان مسکونی در منطقه مسکونی «العیسی» واقع در شمال الحدیده (غرب یمن) را هدف قرار دادند.

به گزارش ایسنا، گزارش‌ها درباره حملات هوایی به مناطق مسکونی استان الحدیده، از جمله منطقه العیسی، در حالی منتشر می‌شود که این استان همچنان از حساس‌ترین مناطق درگیری در یمن محسوب می‌شود.

استان الحدیده در غرب یمن و در ساحل دریای سرخ، یکی از مهم‌ترین مناطق راهبردی این کشور به شمار می‌رود. این استان به دلیل برخورداری از بنادر مهم الحدیده، الصلیف و رأس عیسی، نقش حیاتی در ورود کالا‌های اساسی، مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه به یمن دارد.

اهمیت راهبردی الحدیده موجب شده است این استان از ابتدای جنگ یمن همواره یکی از کانون‌های اصلی درگیری میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های مورد حمایت عربستان باشد.

با این حال، تحولات سال ۲۰۲۶ بار دیگر معادلات میدانی یمن را تغییر داده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، درگیری‌های نظامی میان عربستان و صنعا از میانه سال جاری میلادی از سر گرفته شده و حملات متقابل به تأسیسات نظامی، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی دو طرف افزایش یافته است.