جنبش لبنانی «الأمة» در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه قدرت لبنان در وحدت مردم، ارتش و مقاومت آن نهفته است، تأکید کرد که مقاومت حق مشروع در تقابل با اشغالگران است.

جوان آنلاین: از العهد، در این بیانیه ضمن تأکید بر وحدت و کنار گذاشتن اختلافات سیاسی، آمده است: قدرت لبنان در وحدت مردم، ارتش و مقاومت آن نهفته است و حل‌وفصل مسائل ملی بزرگ از جمله استراتژی دفاعی و سلاح مقاومت بایستی از طریق گفت‌وگوی ملی مسئولانه به دور از دیکته‌های خارجی و فشار‌های سیاسی انجام شود به گونه‌ای که به حمایت لبنان، صیانت از حاکمیت و کرامت مردم آن منجر شود.

به گزارش ایرنا، جنبش الأمة همچنین بیانیه مشترک سفارت‌های خارجی اعم از آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن در خصوص مساله انحصار سلاح و تصمیم جنگ و صلح در لبنان را محکوم کرد و افزود: درخواست از گروه‌های سیاسی و پارلمانی لبنان برای اعلام موضع مشخص، دخالتی غیرقابل قبول در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تحمیل قیمومیت سیاسی بر تصمیم ملی و حاکمیتی است.

این جنبش افزود: مواضع این کشور‌ها در مورد اشغال، حملات و نقض حاکمیت لبنان کجاست؟ چرا به جای اعمال فشار بر مقاومت که برای مقابله با اشغالگری به وجود آمد، برای توقف تجاوزات اسرائیل، عقب‌نشینی رژیم اشغالگر از خاک لبنان اعمال فشار نمی‌کنند؛ مشکل لبنان مقاومت نیست بلکه اشغالگری و تجاوزگری اسرائیل مشکل اصلی است و هر گونه رویکرد ملی درباره سلاح مقاومت نیز بایستی مبتنی بر تضمین امنیت لبنان و توانایی آن برای دفاع از سرزمین و مردمش باشد نه تسلیم شدن در برابر شروط خارجی که تهدیدات مستمر اسرائیل را نادیده می‌گیرد.

جنبش الأمة همچنین بر ایستادگی ثابت در کنار ملت مقاوم فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی تأکید و تداوم جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه غیرنظامیان، سیاست‌های کوچ اجباری، شهرک‌سازی، محاصره و گرسنه‌سازی مردم غزه را محکوم کرد.

این جنبش با اشاره به اینکه فلسطین همچنان مساله محوری امت عربی و اسلامی است، از کشور‌های عربی و اسلامی خواست تا از بیانیه‌های محکومیت فراتر رفته و مواضع عملی برای توقف تجاوزات و یاری ملت فلسطین و حمایت از حقوق مشروع آن در دستیابی به آزادی، بازگشت آوارگان و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، اتخاذ کنند.