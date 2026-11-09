گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

برنامه «نبرد هرمز» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵

دکتر محمدجواد اخوان، مدیرمسئول روزنامه جوان، در گفت‌وگو با شبکه خبر: دو «زلزله سیاسی» در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی؛ نتیجه شکست سیاست‌های واشنگتن و رژیم صهیونیستی در میدان/ ترامپ و نتانیاهو نتوانستند پرونده‌های بازشده را به نتیجه برسانند و پاسخ آن را در صحنه انتخابات دیدند. مسئله هرمز برای آمریکا همچنان لاینحل است؛ عدم حل آن یک شکست راهبردی بلندمدت تلقی می‌شود. نیروهای مسلح ایران از مسدودسازی مسیر قاچاق انرژی خبر دادند؛ نگرانی غرب فراتر از انرژی و شامل حوزه دیتا هم هست/ واشنگتن همزمان با نمایش رسانه‌ای پیروزی، باب دیپلماسی را باز نگه می‌دارد تا شاید آورده‌ای را که در میدان جنگ نگرفته، در میدان دیپلماسی به دست آورد. در ۸ تا ۹ ماه گذشته، آمریکا دستاورد واقعی روی زمین و دریا نداشته است.آمریکا به دنبال «خروج آبرومندانه» از مخمصه‌ای است که برایش آورده سیاسی چندانی نداشته است. نتیجه انتخابات آمریکا نشان داد برداشت عمومی مردم، شکست ترامپ و «نه» به جنگ بود. واشنگتن با تشدید فشار، طرد اقتصادی و طرح «دیوار آهنین» تصور می‌کند می‌تواند ایران را به تجدیدنظر در محاسبات وادار کند/ ایران نیز خواستار پایان جنگ است، اما «پایان عزتمندانه» بر اساس قدرت اسلامی و واقعیت میدان. واقعیت زمین و دریا را جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و محور مقاومت تعیین می‌کنند؛ نه خواسته‌های آمریکا/ فرصت نتانیاهو محدود است تا تکلیف رقیب سیاسی‌اش روشن شود؛ فرصت ترامپ هم تا شروع کار کنگره جدید محدود است. ترامپ در این بازه کوتاه با «فشار روانی حداکثری» به دنبال تفاهمی مطابق امتیازات مطلوب آمریکاست.