نخست وزیر اسبق قطر گفت: هرگاه کشور‌های منطقه به تفاهم برسند، اختلافات خود را حل‌وفصل کنند و از مداخلات خارجی در امور داخلی‌شان جلوگیری کنند، همه به اراده آنها احترام خواهند گذاشت و ما نیز برای رفع تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.

جوان آنلاین: حمد بن جاسم نخست وزیر اسبق قطر با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت: امیدوارم تلاش‌هایی که کشورم برای حل‌وفصل درگیری‌های جاری در منطقه انجام می‌دهد، به نتیجه برسد. به باور من، در جنگ همه بازنده‌اند و آنچه کشور‌های منطقه، از جمله ایران، پاکستان، ترکیه و عراق را به یکدیگر پیوند می‌دهد، بسیار بیشتر از عواملی است که میان آنها اختلاف ایجاد می‌کند.

به گزارش ایسنا، وی گفت: تصور کنیم اگر ملت‌های این منطقه با جمعیتی حدود نیم میلیارد نفر، از جمله کشور‌های عضو شورای همکاری، برای تبدیل منطقه به فضایی جهت تبادل منافع و تجربیات با یکدیگر همکاری کنند و آزادی سرمایه‌گذاری، تجارت و صادرات را بدون محدودیت همانند تجربه اتحادیه اروپا فراهم آورند.

نخست وزیر اسبق قطر افزود: بیایید همکاری اقتصادی میان خود را آغاز کنیم؛ چراکه دستاورد‌های آن بسیار بزرگ خواهد بود و ثمره آن، ثبات و شکوفایی برای همه کشور‌های منطقه است. جنگ‌ها نتیجه سودمندی نخواهند داشت و حتی طرف پیروز نیز در نهایت شکست‌خورده خواهد بود.

او بیان کرد: ما همچنان در این منطقه خواهیم ماند؛ همان‌گونه که در طول تاریخ در آن زندگی کرده‌ایم. هیچ‌کس نمی‌تواند کشور خود را مانند خیمه‌ای بردارد و به منطقه دیگری منتقل کند. ازاین‌رو، سیاستمداران ایران باید بدانند که صلح برای همه طرف‌ها منافع بیشتر و بزرگ‌تری به همراه دارد. هرگاه کشور‌های منطقه به تفاهم برسند، اختلافات خود را حل‌وفصل کنند و از مداخلات خارجی در امور داخلی‌شان جلوگیری کنند، همه به اراده آنها احترام خواهند گذاشت و ما نیز برای رفع تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.

او در پایان گفت: همکاری ما می‌تواند دستاورد‌ها و منافع مشترک بسیاری به همراه داشته باشد؛ پس اجازه ندهید این وضعیت خصومت و دشمنی ادامه پیدا کند. امیدوارم صدای عقل و خرد غالب شود.