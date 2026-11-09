جوان آنلاین: «تد کروز»، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس که شاهد خارج شدن ایالتش از کنترل جمهوری‌خواهان در جریان انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته کنگره ایالات متحده بود، امروز (دوشنبه) در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس نیوز، با اشاره به شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای، اظهار داشت که جمهوری‌خواهان باید به «اصول اولیه» حزب بازگردند و بر معیشت مردم تمرکز کنند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه «در تگزاس تمامی مناصب انتخاباتی در سطح ایالت را از دست دادیم و من تنها جمهوری‌خواه باقی‌مانده در سطح ایالت هستم»، افزود: «هرگز چنین وضعیتی را تصور نمی‌کردم. هفته آینده به واشنگتن بازمی‌گردیم در حالی که در سنا با ۵۵ یا ۵۶ سناتور دموکرات که سال‌ها به کشور آسیب خواهند زد روبه‌رو خواهیم بود.»

این سناتور جمهوری‌خواه علت اصلی شکست حزبش را بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم که در نتیجه جنگ متجاوزانه علیه ایران تشدید شدند، دانست و گفت: «عامل غالب و تعیین‌کننده، هزینه زندگی است. برای بسیاری از مردم تأمین غذا، پرداخت وام مسکن و اجاره‌بها روزبه‌روز دشوارتر شده است. همه هزینه‌ها افزایش یافته، اما به نظر من جمهوری‌خواهان در پرداختن و اولویت‌دادن به این نیاز‌ها عملکرد خوبی نداشتند و بر مسائل دیگری تمرکز کردیم.»

کروز در ادامه با ادعای اینکه «این کشور همچنان یک کشور متمایل به راست میانه است» گفت: «خبر خوب این است که دموکرات‌ها در سیاست‌های خود زیاده‌روی خواهند کرد. آنها به شکلی فاجعه‌بار توسط رادیکال‌ها و مارکسیست‌ها تسخیر شده‌اند و تا زمانی که این افراد قطار را هدایت کنند، با ورود به واشنگتن دستورکار افراطی خود را پیش خواهند برد که موجب پشیمانی رأی‌دهندگانی خواهد شد که خواهان چیزی متفاوت بودند.»

کروز به حزب شکست خورده خود توصیه کرد: «من معتقدم ما باید حزبی با دولت کوچک، بازار آزاد و آزادی فردی باشیم و به رهبری آمریکا در جهان اعتقاد داشته باشیم. انزواگرایی رویکردی شکست‌خورده است.»

سناتور تگزاس در بخش دیگری از این مصاحبه درباره جنگ متجاوزانه به راه انداخته شده توسط دونالد ترامپ علیه ایران اعتراف کرد: «بدون شک جنگ با ایران زمانی که ۹ ماه پیش آغاز شد، به گمان من ترامپ فکر نمی‌کرد که این جنگ به این مدت طولانی ادامه یابد. این جنگ طولانی شده و خستگی از آن به وجود آمده است. این جنگ باعث افزایش قیمت بنزین شده است؛ عوامل زیادی در افزایش قیمت بنزین دخیل هستند، اما این یکی از آنهاست.»

کروز افزود: «به نظر من شما شاهد خواهید بود که رئیس‌جمهور، جنگ با ایران را به پایان می‌رساند. او قصد دارد این کار را به سرعت انجام دهد. آنچه من به او اصرار کرده‌ام این است که تحت هیچ شرایطی نباید میلیارد‌ها دلار به ایران پرداخت شود. وقتی او می‌گوید مرگ بر آمریکا، آن را باور دارد و من نمی‌خواهم به او پولی بدهم.»