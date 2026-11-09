شیوع آنفلوانزا در کشور از ۲ برابر آستانه هشدار عبور کرد

جوان آنلاین: براساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در هفته منتهی به ۱۵ آبان، ۱۳.۴ درصد مراجعان بستری دارای علائم عفونت تنفسی شدید (SARI) بوده‌اند؛ همچنین ۹.۱ درصد مراجعان سرپایی علائم شبه‌آنفلوانزا داشته‌اند.

به گزارش تسنم، نتایج نظام مراقبت دیده‌وری نشان می‌دهد؛ درصد نمونه‌های مثبت آنفلوانزا با شیب تندی افزایش و به ۲۲.۵ درصد رسیده است، (بیش از ۲ برابر آستانه هشدار بالا).

در نظام مراقبت آزمایشگاهی نیز از میان ۷۵۵۸ نمونه تنفسی آزمایش‌شده، ۹۸۷ نمونه (۱۳.۱ درصد) از نظر آنفلوانزا مثبت بوده‌اند.

بر پایه این گزارش، ویروس آنفلوانزای نوع B با سهم ۶۷.۶ درصدی، سویه غالب در گردش است و ۵۲.۵ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به کودکان اختصاص دارد.

هم‌زمان، درصد نمونه‌های مثبت کووید ۱۹، ۱۳.۳ درصد بوده و همچنان بالاتر از آستانه هشدار بالا است.

ادامه همزمانی عبور نسبت نمونه‌های مثبت ۲ پاتوژن تنفسی (آنفلوانزا و کووید-۱۹) از آستانه هشدار بالا، ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی را ایجاب می‌کند، لذا علاوه بر تقویت مراقبت و اطلاع‌رسانی عمومی، استفاده از ماسک، حداقل در بخش‌های پرخطر و با احتمال بالای انتقال در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، همچنین مراکز تجمعی پرخطر (نظیر آسایشگاه‌های سالمندان و.) و وسایل نقلیه عمومی می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی در هفته ۳۳ سال ۱۴۰۵، مجموعاً تعداد ۷۵۵۸ نمونه تنفسی (که ۹۶.۷ درصد آنها از بیماران بستری اخذ شده)، در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آزمایش شده و از میان آنها ۹۸۷ مورد مثبت آنفلوانزا بوده است (۱۳.۱ درصد)، همچنان تایپ غالب ویروس آنفلوانزای در گردش در کشور، «B» است (۶۷.۶ درصد)، لازم به توضیح است که در مقطع زمانی مشابه در سال قبل (۱۴۰۴)، تایپ غالب ویروس «A» بوده است.

۵۲.۵ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق داشته‌اند که شامل گروه سنی زیر ۲ سال (۷.۹ درصد)، گروه سنی ۲ تا ۵ سال (۱۵.۷ درصد) و گروه سنی ۶ تا ۱۵ سال (۲۸.۹) درصد بود است.

درصد مثبت آنفلوانزا، در استان‌های بوشهر (۵۱ درصد)، کردستان (۳۲.۶ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۲۸.۳ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۲۸.۱ درصد)، خوزستان (۲۴.۲ درصد)، لرستان (۲۲.۵ درصد)، کرمان (۲۲.۲ درصد)، خراسان جنوبی (۲۰.۵ درصد)، خراسان رضوی (۱۸.۴ درصد)، فارس (۱۵.۸ درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۵ درصد)، خراسان شمالی (۱۴.۵ درصد)، همدان (۱۳.۹ درصد) و کرمانشاه (۱۱.۳ درصد)، بالاتر از آستانه هشدار بالا است.

در استان‌های یزد (۹.۷ درصد)، سمنان، آذربایجان شرقی، گیلان، هرمزگان و اصفهان (۹.۵ درصد)، تهران (۹.۳ درصد)، آذربایجان غربی (۹.۲ درصد)، البرز (۷.۳ درصد) و مازندران (۶.۹ درصد)، درصد مثبت آنفلوانزا، بالاتر از آستانه هشدار پایین (۵ درصد) گزارش شده است.