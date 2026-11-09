یک رسانه فرانسوی نوشت: آمریکا در حال بازسازی پایگاه هوایی متروکه خود در جزیره تینیان در اقیانوس آرام است و قصد دارد در چارچوب طرحی گسترده‌تر، سالانه بیش از ۶ هزار عملیات هوایی از چهار فرودگاه این منطقه انجام دهد.

جوان آنلاین: شبکه تلویزیونی «بی‌اف‌ام‌تی‌وی» فرانسه در گزارشی نوشت: ارتش آمریکا در حال بازسازی و احیای پایگاه‌های هوایی به‌جامانده از جنگ جهانی دوم در جزایر اقیانوس آرام است و قصد دارد با توسعه فعالیت در این پایگاه‌ها، ظرفیت عملیاتی خود را در منطقه افزایش دهد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، نیروی هوایی آمریکا در نظر دارد سالانه بیش از ۶ هزار عملیات هوایی را در چهار فرودگاه واقع در جزایر سایپان، تینیان و روتا در مجمع‌الجزایر ماریانای شمالی انجام دهد. یکی از این فرودگاه‌ها، پایگاه نظامی قدیمی «نورث فیلد» در جزیره تینیان است که عملیات بازسازی آن از سال ۲۰۲۳ آغاز شده است.

این طرح شامل فرودگاه بین‌المللی سایپان، فرودگاه بین‌المللی تینیان، پایگاه نورث فیلد در همین جزیره و فرودگاه بین‌المللی روتا می‌شود. وزارت نیروی هوایی آمریکا اعلام کرده است که در حال بررسی آثار زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت‌های آموزشی و عملیاتی پیشنهادی در این فرودگاه‌هاست.

بر اساس جزئیات منتشرشده، در سناریوی پایه این طرح، سالانه حداکثر هزار و ۲۰۰ عملیات با هواپیما‌های بال‌ثابت و ۳۲۰ عملیات با بالگرد در هر یک از این چهار فرودگاه پیش‌بینی شده است. در سناریوی جایگزین نیز این ارقام به هزار و ۴۰۰ و ۳۸۴ عملیات در هر فرودگاه افزایش می‌یابد.

این اقدامات در چارچوب راهبرد عملیاتی نیروی هوایی آمریکا موسوم به الگوی چابک عملیات رزمی (ACE) دنبال می‌شود که بر پراکندگی هواپیما‌ها و نیرو‌ها در چند پایگاه و حفظ توان عملیاتی در شرایط حمله به یک پایگاه متمرکز است. تقویت توان نظامی چین و افزایش برد موشک‌های این کشور از جمله عوامل مؤثر در توجه واشنگتن به این راهبرد عنوان شده است.

پایگاه نورث فیلد در جزیره تینیان در جریان جنگ جهانی دوم از پایگاه‌های مهم نیروی هوایی آمریکا بود. بمب‌افکن «انولا گی» که نخستین بمب اتمی را در اوت ۱۹۴۵ (مرداد ۱۳۲۴) بر شهر هیروشیما انداخت، از همین پایگاه به پرواز درآمد. این فرودگاه پس از جنگ جهانی دوم متروکه شد و بخش‌هایی از آن به‌تدریج زیر پوشش گیاهی قرار گرفت.

عملیات بازسازی این پایگاه از اواخر سال ۲۰۲۳ آغاز شد و علاوه بر باند‌های پروازی، زیرساخت‌های جاده‌ای، بندری و سوخت‌رسانی نیز در این منطقه توسعه یافته‌اند.