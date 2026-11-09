به گفته سه مقام نظامی، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا روند مبتنی بر شایستگی برای ارتقای افسران ارشد نظامی را مختل کرده و به‌جای آن، به معیار‌هایی تازه و ابداع شده متوسل شد که به‌طور نامتناسبی موجب کنار گذاشته شدن زنان و رنگین‌پوستانی شد که پیش‌تر صلاحیت‌شان برای ارتقا تایید شده بود.

جوان آنلاین: شبکه خبری «ام‌اس ناو» در گفت‌وگویی اختصاصی با یک مقام ارشد که از جزئیات انتخاب و انتصاب افسران ارشد و ژنرال‌ها اطلاع کامل دارد، به شرح چگونگی استفاده دفتر هگست از نتایج جست‌و‌جو‌های اینترنتی برای جلوگیری از ارتقای زنان و رنگین‌پوستان پرداخت. این مقام به دلیل نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه، به شرط ناشناس ماندن با این شبکه گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایسنا، دفتر هگست مانع از ارتقای افسرانی شده که پس از طی یک روند دقیق و مبتنی بر شایستگی برای ارتقا به درجات دریاسالاری یا ژنرالی انتخاب شده بودند. به گفته دو تن از این افسران، مقام‌های پنتاگون تلفنی به آنها اطلاع دادند که ارتقای درجه‌شان متوقف شده است، اما فرصتی برای پاسخ‌گویی یا دفاع از خود در اختیارشان قرار نگرفت.

برای بیشتر این افسران، ارتقا نیافتن به معنای پایان دوران خدمت نظامی‌شان خواهد بود. اگر این افسران ظرف ۱۸ ماه به درجه‌ای که برای آن انتخاب شده‌اند ارتقا پیدا نکنند، بیشتر آنها مجبور به بازنشستگی خواهند شد. این مقام ارشد گفت که نتیجه این روند، از دست رفتن ناگهانی حجم قابل‌توجهی از تجربه و استعداد در بالاترین رده‌های فرماندهی بوده است.

این مقام ارشد در تشریح جزئیات ماجرا به‌ام‌اس ناو گفت که دفتر اجرایی هگست، روندی از پیش طراحی‌شده و حساب‌شده را پیش برده که شامل تهیه پرونده‌های فیزیکی بود؛ پرونده‌هایی که از نسخه‌های چاپی نتایج جست‌و‌جو‌های اینترنتی تشکیل شده بودند و خود افسران به آنها دسترسی نداشتند. دفتر هگست نیز دستورالعمل‌های مربوط به معیار‌های جدید را به‌جای ابلاغ کتبی، به‌صورت تلفنی اعلام می‌کرد.

این روند به معنای کنار گذاشتن افسرانی با دهه‌ها تجربه بود؛ افسرانی که فرماندهی گروه‌های تهاجمی ناو‌های هواپیمابر را بر عهده داشتند، هزاران ساعت پرواز با ده‌ها نوع هواپیمای مختلف را در کارنامه خود ثبت کرده بودند و ماموریت‌های مشترک متعددی را در پنتاگون و همچنین پایگاه‌های زمینی و دریایی در سراسر جهان انجام داده بودند. برخی از آنها چندین مدرک تحصیلات تکمیلی از دانشگاه‌هایی مانند‌ام‌آی‌تی و جانز هاپکینز داشتند و برخی دیگر در پشتیبانی از چندین درگیری نظامی، از جمله جنگ‌های عراق و افغانستان و عملیات علیه داعش شرکت کرده بودند.

با این حال، مطابق با معیار‌های هگست، نتایج جست‌و‌جو‌های اینترنتی درباره همین افسران مواردی را نشان می‌داد که صلاحیت آنها را برای ارتقا زیر سوال می‌برد.

یک مقام ارشد به‌ام‌اس ناو گفت که در پرونده‌های فیزیکی بیش از ۱۲ افسر ارشدی که ارتقای درجه‌شان متوقف شده بود، چه مواردی ثبت شده بود. برخی از این موارد عبارت بودند از: اجازه دادن به برگزاری مراسمی که در آن از پرچم‌های رنگین‌کمانی استفاده شده بود و تشکیل کمیته و کارگروه تنوع در ناو هواپیمابر «یواس‌اس کرسارج» با هدف مقابله با تبعیض.

از دیگر مواردی که درباره این افسران مطرح شده بود، می‌توان به این موارد اشاره کرد: خدمت در سمت افسر رابط امور تنوع در ابتدای دوران حرفه‌ای، سخنرانی در مراسم گرامیداشت ماه میراث ملی آمریکایی‌های اسپانیایی‌تبار در ناو هواپیمابر «یواس‌اس تئودور روزولت»، شرکت در نشست تخصصی هوانوردی اقلیت‌ها در آکادمی نیروی دریایی، سخنرانی درباره اهمیت دریافت واکسن کووید-۱۹، شرکت در نشست روز جهانی زن فرماندهی آفریکام، شرکت در نشستی با گروه منابع کارکنان آفریقایی‌تبار آمریکا، گرفتن عکس با هیئت فرماندهی ناو هواپیمابر «یواس‌اس کارل وینسون» پس از دریافت دومین دز واکسن کووید-۱۹ و اظهارنظر‌هایی در تشویق ملوانان به دریافت واکسن کووید-۱۹.

سه مقام ارشد در این رابطه گفتند گفتند نحوه مداخله دفتر هگست ممکن است ناقض قانون نیز بوده باشد.

«کودی هارنیش» وکیل مدافع نظامی و قاضی‌الوکاله سابق ارتش آمریکا گفت نحوه حذف افسران از فهرست ارتقا پس از انتخاب آنها برای ترفیع، «غیرقانونی» است.

هارنیش توضیح داد که طبق قانون، وزیر جنگ تنها می‌تواند نام افراد را از فهرست ارتقا به درجات پایین‌تر از درجه یک‌ستاره حذف کند. به علاوه، وزیر جنگ فقط به دلایل مشخصی از جمله نداشتن صلاحیت حرفه‌ای، رعایت نکردن استاندارد‌های «رفتار شایسته و برجسته»، وجود اتهامات در دست بررسی یا اطلاعات منفی و مستند درباره فرد می‌تواند ارتقای یک افسر را به تاخیر بیندازد یا متوقف کند. بر اساس قانون مدیریت نیروی انسانی افسران دفاعی که بر روند ارتقای درجه نظامیان حاکم است، افسری که ارتقای درجه‌اش به تاخیر می‌افتد باید به‌صورت کتبی از این تصمیم مطلع شود و فرصت پاسخ‌گویی داشته باشد.

هارنیش گفت: «اگر منظور از نداشتن صلاحیت حرفه‌ای این باشد که فرد یک برنامه قانونی را اجرا کرده که وزیر فعلی با آن مخالف است، دیگر چیزی از نظام ارتقا و قانون باقی نمی‌ماند.»

از زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، هگست را برای ریاست پنتاگون انتخاب کرد، یکی از ماموریت‌های اصلی او کاهش شمار افسران ارشد در ارتش آمریکا از جمله ژنرال‌ها و دریاسالاران بوده است؛ هدفی که به گفته او، از موازی‌کاری جلوگیری می‌کند و ساختار فرماندهی را کارآمدتر می‌سازد.

هگست در ماه سپتامبر اعلام کرد قصد دارد ۲۰ درصد از بالاترین رده‌های نظامی، یعنی ژنرال‌ها و افسران ارشد نیروی دریایی را حذف کند. در حال حاضر بیش از ۸۰۰ ژنرال و دریاسالار در حال خدمت در ارتش آمریکا حضور دارند.

هگست در سخنرانی خود در سپتامبر ۲۰۲۵ در پایگاه تفنگداران دریایی کوانتیکو در جمع افسران ارشد نظامی از سراسر جهان گفت ارتش تحت رهبری او «فارغ از رنگ پوست و مبتنی بر شایستگی» خواهد بود.

«شان پارنل» سخنگوی ارشد پنتاگون در پاسخ به پرسشی درباره تغییراتی که هگست در روند ارتقای درجه اعمال کرده است در بیانیه‌ای به‌ام‌اس ناو گفت هگست در حال «احیای روحیه جنگاوری» است و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که افسران ارشد نظامی «به جنگاوری، قدرت مرگبار و برتری در میدان نبرد متعهد هستند.»

پارنل به پرسش‌ها درباره این اتهام که مداخله هگست ناقض قوانین حاکم بر ارتقای درجه نظامیان بوده است، پاسخی نداد.

پارنل گفت: «افسران نظامی با خواست رئیس‌جمهور و وزیر جنگ به خدمت خود ادامه می‌دهند و وزارت جنگ متعهد است اطمینان حاصل کند که تمامی ارتقا‌ها بر اساس شایستگی صورت می‌گیرد تا تنها بهترین و واجدشرایط‌ترین افراد از امتیاز فرماندهی نیرو‌های رزمی ما در مسیر پیشبرد راهبرد دفاع ملی برخوردار شوند.»

وی افزود: «وزیر جنگ در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده و به این کار ادامه خواهد داد و از تحول تاریخی که آغاز کرده است، عقب‌نشینی نخواهد کرد.»