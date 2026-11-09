سفیر عراق: سفر الزیدی به ایران برای کاهش و جلوگیری از تشدید تنش بود

سفیر عراق در تهران گفت که سفر نخست‌وزیر عراق به ایران با هدف کاهش تنش و پایان جنگ در منطقه انجام شده است.

جوان آنلاین: یاسر عبدالزهراء الحجاج سفیر عراق در تهران تاکید کرد که سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به ایران یک سفر خاص و محرمانه بود.

به گزارش ایسنا، وی اشاره کرد که هدف از این سفر بررسی راه‌های کاهش تنش و پایان جنگ در منطقه بود.

الحجاج تصریح کرد که عراق در بطن حوادث منطقه قرار دارد بلکه به طور موثر و بر اساس منافع عالی ملی خود به رهبری علی الزیدی اقدام می‌کند.

سفیر عراق در تهران گفت که الزیدی تلاش‌های دیپلماتیک خود را در راستای آرامش منطقه و جلوگیری از تشدید تنش و تقویت ثبات در منطقه به کار می‌گیرد.

پیش از این یک منبع در وزارت امور خارجه عراق از سفر هیات عراقی به تهران در روز شنبه به ریاست علی الزیدی و با حضور فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی خبر داد.