وزیران خارجه اردن و سوریه در جریان دیدار با یکدیگر درخصوص گسترش همکاری‌های دوجانبه بحث و بر مخالفت مشترک خود با اقدامات رژیم صهیونیستی در خاک سوریه و کرانه باختری اشغالی تأکید کرد.

جوان آنلاین: ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن بر ضرورت عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از اراضی‌ای که دو سال پیش در سوریه اشغال کرده است، تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش روسیا الیوم، وزیر امور خارجه اردن همچنین گفت: ما و سوریه در مخالفت با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و اقدامات این رژیم در کرانه باختری اشغالی اتفاق‌نظر داریم.

الصفدی همچنین تأکید کرد: امنیت و ثبات سوریه، امنیت و ثبات اردن است و ما در زمینه‌های کنترل مرز‌ها و مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری می‌کنیم.

وزیر امور خارجه اردن با اشاره به وضعیت روابط دو کشور گفت: روابط اردن و سوریه در حال حاضر در بهترین شرایط خود قرار دارد.

در همین حال، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه با اشاره به روابط اقتصادی و همکاری‌های دوجانبه با اردن اظهار داشت: اردن از نظر بازدهی واقعی، به نخستین شریک سوریه تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: ما معتقدیم اردن امتداد امنیت سوریه است و همچنان با قاطعیت به کنترل مرز‌ها و مقابله با شبکه‌های قاچاق ادامه می‌دهیم.

وزیر امور خارجه سوریه همچنین اعلام کرد مبادلات تجاری با اردن طی یک سال سه برابر شده و به ۳۳۰ میلیون دلار رسیده است.

وی با اشاره به مواضع اردن در جریان مذاکرات گفت: اردن در جریان گفت‌وگوها، حمایت خود را از وحدت سوریه و تمامیت ارضی این کشور اعلام کرد.

وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرد: ما تأکید می‌کنیم که مشارکت راهبردی‌مان با اردن، قوی‌تر از هر مانعی باقی خواهد ماند.

الشیبانی همچنین تصریح کرد: هیچ توافقی برای استقرار نیرو‌های سوری در یمن وجود ندارد.

وی اظهار کرد: ما ۱۱ توافقنامه را امضا کرده‌ایم که ابعاد مختلف همکاری با سوریه را در بر می‌گیرد.