تاکید مصر بر اولویت دادن به دیپلماسی برای بحران منطقه

وزیر امور خارجه مصر در اظهاراتی بر ضرورت توقف مسیر تقابل و اولویت دادن به راهکار‌های سیاسی و دیپلماتیک در جنگ میان آمریکا و ایران تاکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از صدی البلد، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در گفت‌و‌گو با «لوموند» و شبکه «فرانس ۲۴» با اشاره به تحولات مرتبط با جنگ ایران، بر ضرورت غلبه دادن به مسیر‌های سیاسی و دیپلماتیک و دستیابی به راه‌حلی پایدار برای بحران در منطقه تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، وی نسبت به پیامد‌های جنگ علیه ایران بر امنیت منطقه هشدار داد و گفت: ادامه تنش‌ها می‌تواند آزادی کشتیرانی و جریان تجارت بین‌المللی را با اختلال مواجه کند.

عبدالعاطی در ادامه این گفت‌و‌گو تاکید کرد که بحران کنونی پیامد‌های منفی بر امنیت انرژی و امنیت غذایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.

این اظهارات درحالی بیان شده است که در پی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نگرانی‌ها نسبت به تأثیر تحولات امنیتی منطقه بر مسیر‌های انرژی و تجارت جهانی افزایش یافته و کشور‌های مختلف در تلاش برای جلوگیری از گسترش دامنه تنش‌ها هستند.