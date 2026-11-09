تاکید مصر بر اولویت دادن به دیپلماسی برای بحران منطقه

جوان آنلاین: به نقل از صدی البلد، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در گفتوگو با «لوموند» و شبکه «فرانس ۲۴» با اشاره به تحولات مرتبط با جنگ ایران، بر ضرورت غلبه دادن به مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک و دستیابی به راهحلی پایدار برای بحران در منطقه تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، وی نسبت به پیامدهای جنگ علیه ایران بر امنیت منطقه هشدار داد و گفت: ادامه تنشها میتواند آزادی کشتیرانی و جریان تجارت بینالمللی را با اختلال مواجه کند.
عبدالعاطی در ادامه این گفتوگو تاکید کرد که بحران کنونی پیامدهای منفی بر امنیت انرژی و امنیت غذایی در سطح منطقهای و بینالمللی خواهد داشت.
این اظهارات درحالی بیان شده است که در پی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نگرانیها نسبت به تأثیر تحولات امنیتی منطقه بر مسیرهای انرژی و تجارت جهانی افزایش یافته و کشورهای مختلف در تلاش برای جلوگیری از گسترش دامنه تنشها هستند.