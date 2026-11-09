کد خبر: 1389522
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

غرق شدن ۲۰ پناهجو در سواحل کرت یونان

3 در چهار مورد جدید واژگونی قایق حامل پناهجویان در سواحل کرت یونان حداقل ۲۰ پناهجو کشته شدند.

جوان آنلاین:به نقل از کانال خبری ERTnews در چهار حادثه جداگانه واژگونی قایق حامل مهاجران در جنوب جزیره کرت یونان در آخر هفته، حداقل ۲۰ نفر جان خود را از دست دادند. تاکنون ۱۳۳ نفر نجات یافته‌اند و حداقل دو نفر هنوز مفقود هستند. عملیات جست‌و‌جو و نجات در این منطقه ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، در اولین حادثه که عصر شنبه تنها چند مایل دریایی از شهر ساحلی کالی لیمنس در جنوب کرت رخ داد، گارد ساحلی یونان ۲۸ مهاجر سودانی را نجات داده و هشت جسد را پیدا کرد.

مقامات یونانی اعلام کردند که دو نفر هنوز مفقود هستند. به گفته بازماندگان، این پناهجویان چند روز قبل از لیبی حرکت کرده بودند و بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ یورو برای این سفر خطرناک پرداخت کرده بودند. دو مرد ۱۶ و ۲۸ ساله به عنوان قاچاقچی مظنون دستگیر شدند.

در همان منطقه، خدمه یک کشتی کانتینری در حال عبور، قایق پناهندگان دیگری را مشاهده کرده و به مقامات یونانی اطلاع دادند.

قایق گشتی گارد ساحلی یونان در جریان این عملیات ۱۸ نفر را نجات داد و دوازده مسافر این قایق جان خود را از دست دادند. رسانه‌های یونانی گزارش دادند که هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد ملیت یا نقطه عزیمت این مهاجران وجود ندارد.

در دو عملیات نجات دیگر، ۸۷ پناهجو نجات یافتند. هر دو قایق توسط آژانس نظارت هوایی مرزی اتحادیه اروپا، فرانتکس، شناسایی شدند. یکی از قایق‌ها حامل ۴۷ مسافر و دیگری حامل ۴۰ مسافر بود.

اگرچه میزان ورود پناهندگان به یونان در سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال قبل به طور کلی کاهش یافته است، اما هجوم پناهجویان به جزیره کرت به شدت افزایش یافته است.

تعداد فزاینده‌ای از پناهجویان از لیبی با قایق به این منطقه سفر می‌کنند. طبق گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، تقریباً دو سوم پناهندگان از سودان و بنگلادش می‌آیند.

بر اساس آمار‌های رسمی تا اول نوامبرسال جاری بیش از ۲۲۵۰۰ پناهجو به کرت رسیده‌اند که این رقم از کل سال گذشته که حدود ۲۰۲۰۰ نفر بود بیشتر است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکنون حدود ۳۷۵۰۰ ورود پناهجو به یونان را در سال جاری ثبت کرده است، در حالی که این رقم در کل سال گذشته ۴۲۰۰۰ نفر بوده است.

برچسب ها: غرق شدن قایق ، پناهجویان ، یونان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

یا می‌سوزید یا غرق می‌شوید!

زهرمار

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

مشق مقاومت

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

ما و کنگره دموکرات

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

آب در خوابگه شیطان!

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

پاسخ آمریکا به مطالبات ایران قانع‌کننده نبود

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
سلاح سرّی ایران!
دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز
ما و کنگره دموکرات
درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی
«ویروس ادراکی» از مرز‌ها می‌گذرد و به ذهن نخبگان نفوذ می‌کند
روایت‌هایی از شهید دکتر کریمی/ زیست چریکی قهرمانی علمی در سنگر دفاع زیستی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار