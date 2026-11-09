غرق شدن ۲۰ پناهجو در سواحل کرت یونان

جوان آنلاین:به نقل از کانال خبری ERTnews در چهار حادثه جداگانه واژگونی قایق حامل مهاجران در جنوب جزیره کرت یونان در آخر هفته، حداقل ۲۰ نفر جان خود را از دست دادند. تاکنون ۱۳۳ نفر نجات یافته‌اند و حداقل دو نفر هنوز مفقود هستند. عملیات جست‌و‌جو و نجات در این منطقه ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، در اولین حادثه که عصر شنبه تنها چند مایل دریایی از شهر ساحلی کالی لیمنس در جنوب کرت رخ داد، گارد ساحلی یونان ۲۸ مهاجر سودانی را نجات داده و هشت جسد را پیدا کرد.

مقامات یونانی اعلام کردند که دو نفر هنوز مفقود هستند. به گفته بازماندگان، این پناهجویان چند روز قبل از لیبی حرکت کرده بودند و بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ یورو برای این سفر خطرناک پرداخت کرده بودند. دو مرد ۱۶ و ۲۸ ساله به عنوان قاچاقچی مظنون دستگیر شدند.

در همان منطقه، خدمه یک کشتی کانتینری در حال عبور، قایق پناهندگان دیگری را مشاهده کرده و به مقامات یونانی اطلاع دادند.

قایق گشتی گارد ساحلی یونان در جریان این عملیات ۱۸ نفر را نجات داد و دوازده مسافر این قایق جان خود را از دست دادند. رسانه‌های یونانی گزارش دادند که هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد ملیت یا نقطه عزیمت این مهاجران وجود ندارد.

در دو عملیات نجات دیگر، ۸۷ پناهجو نجات یافتند. هر دو قایق توسط آژانس نظارت هوایی مرزی اتحادیه اروپا، فرانتکس، شناسایی شدند. یکی از قایق‌ها حامل ۴۷ مسافر و دیگری حامل ۴۰ مسافر بود.

اگرچه میزان ورود پناهندگان به یونان در سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال قبل به طور کلی کاهش یافته است، اما هجوم پناهجویان به جزیره کرت به شدت افزایش یافته است.

تعداد فزاینده‌ای از پناهجویان از لیبی با قایق به این منطقه سفر می‌کنند. طبق گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، تقریباً دو سوم پناهندگان از سودان و بنگلادش می‌آیند.

بر اساس آمار‌های رسمی تا اول نوامبرسال جاری بیش از ۲۲۵۰۰ پناهجو به کرت رسیده‌اند که این رقم از کل سال گذشته که حدود ۲۰۲۰۰ نفر بود بیشتر است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکنون حدود ۳۷۵۰۰ ورود پناهجو به یونان را در سال جاری ثبت کرده است، در حالی که این رقم در کل سال گذشته ۴۲۰۰۰ نفر بوده است.