جوان آنلاین: از تاس، مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا اعلام کرد کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستقر در این نیروگاه از کشته شدن یکی از کارکنان بخش برق آن در حمله پهپادی نیرو‌های مسلح اوکراین مطلع شده‌اند.

به گزارش ایرنا، یوگنیا یاشینا با اعلام این مطلب گفت: کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاضر در نیروگاه از مرگ یکی از کارکنان این مجموعه آگاه شده‌اند.

وی با ابراز تأسف از این حادثه، آن را ضایعه‌ای سنگین برای نیروگاه توصیف کرد و افزود: «ایمنی نیروگاه پیش از هر چیز به نیروی انسانی، دانش، مسئولیت‌پذیری و تلاش روزانه کارکنان وابسته است. هنگامی که متخصصان مسئول نگهداری تجهیزات و تضمین وضعیت ایمن واحد‌های نیروگاه هدف حمله قرار می‌گیرند، ایمنی هسته‌ای نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد.»

یاشینا بر نقش کارکنان متخصص در حفظ ایمنی نیروگاه و واحد‌های تولید برق آن تأکید کرد.