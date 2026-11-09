مسکو: علیرغم تنش در منطقه، تجارت میان روسیه و ایران در حال افزایش است

سفیر روسیه در تهران اعلام کرد: علیرغم تنش در منطقه، تجارت میان روسیه و ایران در حال افزایش است، به‌طوری که در ۸ ماه نخست امسال، این همکاری‌ها رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکسی ددوف سفیر روسیه در تهران در سخنانی اعلام کرد که با وجود درگیری‌های جاری در منطقه، حجم مبادلات تجاری میان روسیه و ایران روندی مثبت را نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، سفیر روسیه در تهران در مصاحبه‌ای با سرویس خبری «وستی» گفت: با وجود درگیری‌های نظامی، تجارت میان تهران و مسکو رو به رشد است؛ به‌طوری که در ۸ ماه نخست امسال، ۱۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته الکسی ددوف، محصولات کشاورزی شالوده تجارت دوجانبه را تشکیل می‌دهند.

این دیپلمات همچنین به «گذرگاه حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب» به عنوان عاملی دیگر در توسعه روابط تجاری فیمابین اشاره و خاطرنشان کرد که این مسیر، شتابی تازه به همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور می‌بخشد.

پیش‌تر، در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (GECF) در مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با همتای ایرانی خود، مسعود پزشکیان گفت‌و‌گو کرد. در جریان این دیدار، طرفین پیرامون گسترش تبادلات اقتصادی و همکاری در سایر پروژه‌ها به تبادل نظر پرداختند.