۶۰۰ سارق در دام پلیس آگاهی/ کشف ۱۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق تنها در ۵ روز

جوان آنلاین: سرهنگ محسن محسنی‌فر در ارزیابی عملکرد گشت‌های پلیس آگاهی در ماه گذشته، اظهار کرد: بر اساس داده‌های منتشر شده، واحد‌های گشت آشکار پلیس آگاهی موفق شدند در ماه مهر، ۵۹۲ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه را کشف و توقیف کنند. همچنین، در پی پایش‌های دقیق و گشت‌های هوشمند، ۷۰۵ دستگاه وسیله نقلیه تحت تعقیب در سراسر کشور شناسایی و متوقف شدند. علاوه بر این، دستگیری ۶۰۰ سارق و مظنون به جرم و انجام ۸۲ اقدام شاخص از دیگر دستاورد‌های برجسته این ماه است.

نقش کلیدی گشت‌های پلیس آگاهی در مهار جرم

وی افزود: واحد‌های گشت پلیس آگاهی، به عنوان «خط مقدم مقابله با جرم»، نقشی حیاتی و غیرقابل جایگزین در ساختار امنیتی کشور ایفا می‌کنند. وظیفه اصلی این واحدها، حضور فعال و مداوم در مناطق پرخطر پایش مستمر جاده‌ها و مسیر‌های اصلی، و شناسایی رفتار‌های مشکوک در محیط‌های شهری و روستایی است. گشت‌های آشکار با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی، نه تنها مانع از وقوع جرم (پیشگیری) می‌شوند، بلکه در لحظات حساس، با واکنش سریع، از فرار مجرمان و انتقال اموال مسروقه جلوگیری می‌کنند.

تحلیل تأثیر عملکرد گشت بر کشفیات

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: افزایش چشمگیر کشفیات در ماه مهر، نشان‌دهنده پیوند مستقیم میان «گشت‌زنی هوشمند» و «کشف جرم» است. عملکرد موفق این واحد‌ها تأثیر مستقیم و بنیادین بر آمار‌های کلی پلیس آگاهی داشته است؛ چرا که بخش عمده‌ای از کشفیات وسایل نقلیه و اموال مسروقه، نه از طریق تحقیقات پس از وقوع جرم، بلکه در جریان همان گشت‌زنی‌ها و توقیف‌های میدانی به دست آمده است. این یعنی تحول در عملکرد گشت‌ها، مستقیماً منجر به کاهش نرخ جرم و افزایش اعتماد عمومی به نهاد‌های انتظامی شده است.



کشف ۱۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق تنها در ۵ روز

بنابر اعلام پلیس، سردار حسین رحیمی نیز با اشاره به اجرای طرح ۵ روزه مقابله با قاچاق سوخت در سراسر کشور، از کشف بیش از ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: در اجرای این طرح ۵ روزه، بیش از یک هزار و ۶۰۰ فقره پرونده قضایی برای قاچاقچیان سوخت تشکیل و بیش از یکهزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو شوتی و خودرو‌های حامل سوخت قاچاق توقیف شدند.