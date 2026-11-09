الشیبانی: توافقی برای اعزام نیروهایمان به یمن وجود ندارد

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه پس از گزارش‌های ادعایی مبنی بر اعزام نیرو‌های سوری به یمن، اعلام کرد که هیچ‌گونه توافقی در این زمینه وجود ندارد.

جوان آنلاین: به نقل از العربیه، الشیبانی امروز دوشنبه در جریان سفر ایمن الصفدی، همتای اردنی خود به دمشق، گفت که هیچ‌گونه توافقی با دولت مستعفی یمن تحت حمایت عربستان برای اعزام نیرو‌های سوری به آن کشور وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، الشیبانی اظهار داشت که اگر سوریه تصمیم بگیرد نیرو‌هایی را به خارج از مرز‌های خود اعزام کند، این کار را به صورت مخفیانه انجام نخواهد داد.

وی با بیان اینکه سوریه بیش از هر طرف دیگری به همکاری نظامی با عربستان سعودی نیاز دارد، افزود که دمشق به تخصص عربستان در صنایع دفاعی و بخش دانشگاهی نیازمند است.

رویترز روز شنبه به نقل از دو منبع نظامی سوری و یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شده بود که دمشق علاوه بر اعزام تعداد محدودی نیروی نظامی، در بحبوحه تشدید درگیری‌ها بین ریاض و صنعا از طریق مشاوره و آموزش نظامی از عربستان حمایت می‌کند.

رویترز، به نقل از دو منبع سوری ادعا کرد که ده‌ها نیروی نظامی در هفته‌های اخیر از سوریه به عربستان سعودی منتقل شده‌اند و این ماموریت شامل ارائه مشاوره و آموزش است، اما دامنه آن می‌تواند گسترده‌تر شود.