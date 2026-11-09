ریابکوف: روسیه برنامه و دلیلی برای حمله به اروپا ندارد

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: روسیه نه برنامه‌ای برای حمله به اروپا دارد و نه دلیلی برای این حمله؛ اما شاهد افزایش فعالیت‌های مخرب غرب در منطقه بالتیک است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی اعلام کرد: روسیه نه برنامه‌ای برای حمله به اروپا دارد و نه دلیلی برای این حمله؛ اما شاهد افزایش فعالیت‌های مخرب غرب در منطقه بالتیک است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این باره اضافه کرد: اروپا به پایان درگیری‌ها در اوکراین تمایلی ندارد؛ خاک این کشور تحت کنترل خارجی قرار گرفته است. روسیه از برنامه‌های غرب برای محاصره منطقه کالینینگراد مطلع است.

«سرگئی ریابکوف» سپس افزود: تلاش‌ها برای اجرای عملی فعالیت‌های مخرب غرب در منطقه بالتیک مسیری مستقیم به سوی فاجعه خواهد بود.