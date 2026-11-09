سفیر عراق از سفر الزیدی به تهران خبر داد

سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران، از سفر نخست وزیر این کشور به تهران خبر داد.

جوان آنلاین: یاسر عبدالزهراء الحجاج سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه به خبرگزاری رسمی عراق گفت که سفر علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق به ایران در چارچوب تحرکات دیپلماتیک برای کاهش تنش و جلوگیری از تشدید آن صورت گرفته است.

به گزارش تسنیم، وی افزود که سفر علی الزیدی نخست وزیر به عراق با ماهیت خاص و غیر علنی (محرمانه) و با هدف بررسی راه‌های کاهش تنش و پایین آوردن فتیله جنگ در منطقه انجام شده است.

عبدالزهراء گفت که عراق در حاشیه آنچه در منطقه می‌گذرد، قرار ندارد، بلکه به طور موثر بر اساس منافع عالی ملی خود به رهبری علی الزیدی عمل می‌کند و تلاش‌های دیپلماتیک خود را در خدمت آرامش و جلوگیری از تشدید تنش و نیز تقویت ثبات منطقه‌ای قرار داده است.