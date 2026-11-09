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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۷
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رتبه دوم جهانی ایران در ذخیره‌سازی خون بند ناف

3 مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان با اشاره به ذخیره‌سازی بیش از ۲۶۵ هزار نمونه زیستی در کشور، از کسب رتبه دوم جهانی ایران در ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بند ناف و راه‌اندازی فاز نخست اولین پالایشگاه فرآورده‌های زایمانی جهان در کشور طی روز‌های آینده خبر داد.

جوان آنلاین: دکتر «مرتضی ضرابی» عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از جهاد دانشگاهی استان البرز اظهار کرد: سلول‌های بنیادی خون بند ناف تنها یک بار و در لحظه تولد نوزاد در دسترس هستند و در صورت بی‌توجهی به عنوان زباله بیولوژیک امحا می‌شوند؛ در حالی که این سلول‌ها یک سرمایه‌گذاری حیاتی و سپر دفاعی غیرقابل تکرار برای سلامت آینده فرزندان به شمار می‌روند.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به جایگاه ویژه ایران در حوزه بانک‌های سلولی افزود: هم‌اکنون بزرگترین مجموعه بانک سلول‌های بنیادی کشور در قالب ۲ بانک خصوصی (خانوادگی) و عمومی در پژوهشگاه رویان فعال است؛ در بانک خصوصی بالغ بر ۲۶۰ هزار نمونه و در بانک عمومی حدود پنج هزار نمونه ذخیره‌سازی شده است.

مدیرعامل شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان تصریح کرد: ایران با اتکا به شبکه گسترده حدود ۵۰ نمایندگی استانی، از نظر حجم ذخیره‌سازی، پوشش ملی و تجارب بالینی در رتبه نخست منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و در جایگاه دوم رتبه‌بندی جهانی قرار دارد؛ موفقیتی که با وجود محدودیت‌ها و فشار‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی حاصل شده است.

راه‌اندازی نخستین پالایشگاه فرآورده‌های زیست‌پزشکی

ضرابی از افتتاح فاز نخست پالایشگاه فرآورده‌های زایمانی به مناسبت روز جهانی خون بند ناف در هفته آینده خبر داد و گفت: این مرکز به عنوان نخستین پالایشگاه فرآورده‌های زایمانی جهان آغاز به کار می‌کند و بر اساس پیش‌بینی‌ها، بالغ بر ۲۰ محصول و فرآورده دارویی و درمانی از ضمائم زایمانی از جمله جفت، پرده آمنیوتیک، خون و مایع جنینی استحصال خواهد شد.

وی یادآور شد: هم‌اکنون از پرده جنینی به عنوان زخم‌پوش در درمان سوختگی‌ها، زخم‌های دیابتی و جراحی‌های قرنیه بهره‌برداری می‌شود و محصول جدید سرم خون بند ناف نیز به‌زودی رونمایی خواهد شد؛ علاوه بر این، خدمات بانک سلول‌های بنیادی پالپ دندان نیز فعال است و به‌مرور به عموم خانواده‌ها گسترش می‌یابد.

دستاورد‌ها در حوزه پیوند و کارآزمایی‌های بالینی

مدیرعامل بن‌یاخته‌های رویان با بیان اینکه نمونه‌های ذخیره‌شده تا ۳۰ سال در تانک‌های نیتروژن مایع قابل نگهداری هستند، به کاربرد درمانی این سلول‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون بیشترین موارد پیوند در بیماری‌های خونی و اختلالات عصبی انجام شده است.

وی ادامه داد: پس از اجرای موفق کارآزمایی بالینی برای ۱۵۰ کودک مبتلا به فلج مغزی (CP) و اتمام فاز دو مطالعات، این بیماری به عنوان تنها بیماری اطفال توانست مجوز رسمی استفاده از سلول‌های بنیادی خون و بافت بند ناف را از وزارت بهداشت دریافت کند که منجر به بهبود چشمگیر توان حرکتی، بینایی و تکلم بیماران شده است.

ضرابی اضافه کرد: در حوزه بزرگسالان نیز مجوز استفاده از این سلول‌ها برای ترمیم بافت غضروفی بیماران مبتلا به آرتروز صادر شده و کارآزمایی‌های بالینی در مراحل مختلف برای بیماری‌های اوتیسم، دیابت نوع یک، آلزایمر، پارکینسون و‌ام‌اس (MS) در دست پیگیری است.

پوشش متقاضیان خارجی و امنیت نمونه‌ها در شرایط بحران

مدیرعامل شرکت بن‌یاخته‌های رویان در پاسخ به پرسشی درباره پذیرش نمونه‌های خارجی اعلام کرد: خدمات ذخیره‌سازی برای اتباع خارجی مقیم و زایمان‌های داخل کشور بدون محدودیت ارائه می‌شود و تاکنون نمونه‌های متعددی از شهروندان منطقه و حتی ایرانیان مقیم اروپا ذخیره شده است؛ از جمله نزدیک به ۱۰۰ نمونه از کشور‌های عراق، امارات، عمان، جمهوری آذربایجان و کشور‌هایی نظیر انگلیس و سوئد به تهران منتقل و ذخیره‌سازی شده است.

وی در خصوص حفاظت از ذخایر ژنتیکی در شرایط بحرانی و تهدیدات امنیتی تاکید کرد: با توجه به تمهیدات پدافندی اتخاذشده از سال‌های گذشته و پیش‌بینی احتمال بروز خطر برای ذخایر بیولوژیک، تمام نمونه‌ها پیش از این به مقر‌های امن و استاندارد منتقل شده‌اند. با وجود اختلالات مقطعی در خطوط پروازی و سختی اعزام کارشناسان در ایام جنگ، فرآیند جمع‌آوری و حفظ سرمایه‌های زیستی کشور بدون آسیب و با ضریب امنیت بالا مدیریت شد و ذخایر در شرایط امن قرار دارند.

توسعه بخش کارآزمایی بالینی درمان سرطان با تکیه بر ظرفیت‌های علمی پژوهشگاه رویان

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استان البرز در این نشست بر لزوم نقش‌آفرینی موثر اصحاب رسانه در انعکاس دستاورد‌های حوزه سلامت و درمان تاکید کرد و از راه‌اندازی و توسعه بخش کارآزمایی بالینی با تمرکز بر درمان سرطان در کشور خبر داد.

دکتر «احمد رضا ابراهیمی‌پور» با اشاره به آغاز به کار بخش کارآزمایی بالینی در مراکز درمانی کشور در حوزه درمان سرطان گفت: این اقدام مهم با محوریت استفاده از ظرفیت استعداد‌های بنیادی و با پشتیبانی شرکت فناوری «بنیخته رویان» و پشتوانه علمی و پژوهشی مستحکم پژوهشگاه رویان در حال پیگیری و اجراست.

وی با اشاره به جایگاه کنونی ارائه خدمات درمانی در کشور گفت: در زمان حاضر سهم خدمات ما در سطح کشور حدود ۲.۵ درصد است که با اطلاع‌رسانی دقیق و همراهی ارزشمند اصحاب رسانه، می‌توانیم استان البرز را به شاخص‌های استاندارد‌های جهانی نزدیک کنیم.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استان البرز ابراز امیدواری کرد که با تلاش جمعی، این شاخص در سال آینده به عدد چهار و نیم و حتی ۵.۵ تا ۶ درصد ارتقا یابد.

برچسب ها: ایران ، استان البرز ، بانک سلول های بنیادی
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