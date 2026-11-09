لاوروف: امنیت روسیه، اوکراین و اروپا، نخستین دستورکار مذاکرات ابوظبی است

وزیر امور خارجه روسیه گفت: موضوع امنیت - چه برای روسیه، چه برای اوکراین و چه برای کل منطقه (اروپا) - به‌صراحت به‌عنوان نخستین مورد در دستور کار مذاکرات ابوظبی گنجانده شده است.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف روز دوشنبه در نشستی خبری درباره مذاکرات سه‌جانبه فردا و پس‌فردا (۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵) افزود: روسیه و اوکراین با میانجی‌گری ایالات متحده، در ابوظبی به بررسی توافق بر سر اصولی خواهند پرداخت که قرار است در پایان مذاکرات برای دستیابی به یک راه‌حل جامع در موضوع اوکراین مبنای عمل قرار گیرند.

وی اظهار داشت: سخنانی از (مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا) شنیده‌ام مبنی بر اینکه مسائل امنیتی در مذاکرات ابوظبی پیرامون وضعیت درگیری در اوکراین، از اهمیتی کلیدی برخوردار هستند؛ ما قطعاً از چنین رویکردی استقبال می‌کنیم.

لاوروف در ادامه درباره افزودن شدن نام سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به هیأت روسی در مذاکرات سه‌جانبه نیز گفت: مشارکت ریابکوف مسئول امور مربوط به کنترل تسلیحات و پیمان آتلانتیک شمالی در این هیأت، موضوعی کاملاً طبیعی است به ویژه آنکه وی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را در سازمان امنیت و همکاری اروپا گذرانده است.

مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان در ابوظبی پس از حدود ۹ ماه وقفه از سر گرفته می‌شود.

این مذاکرات در حالی برای سه‌شنبه و چهارشنبه برنامه‌ریزی شده است که قرار است امروز دوشنبه ۱۸ آبان، نخستین رزمایش‌های یک «نیروی چندملیتی برای اوکراین» - که بخش نظامی به‌اصطلاح «ائتلاف داوطلبان» اروپایی محسوب می‌شود - در لهستان آغاز شود.

مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین درحالی برگزار خواهد شد که آخرین دور این مذاکرات ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۴۰۴) در ژنو برگزار شد و بدون دستیابی به هیچ‌گونه سند نهایی، توافق‌نامه یا پیشرفت چشمگیری به پایان رسید.

پس از آن، این سازوکار مذاکرات حل‌وفصل مناقشه اوکراین به دنبال آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، با وقفه‌ای طولانی مواجه شد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه با رد گمانه‌زنی‌ها درباره حضور مستقیم نمایندگان کشور‌های اروپایی در مذاکرات سه‌جانبه ۱۹ و ۲۰ آبان در ابوظبی گفت: آنچه روز‌های آینده رخ خواهد داد، مجموعه‌ای از مذاکرات روسیه و اوکراین است که ایالات متحده در آن نقش میانجی را ایفا می‌کند.

درگیری نظامی روسیه و اوکراین که از اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده و روسیه آن را «عملیات ویژه نظامی» در پاسخ به بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی خود نامیده است، همچنان ادامه دارد و وعده‌های ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در دو سال گذشته برای پایان این جنگ محقق نشده است.