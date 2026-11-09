افزایش شمار کشته شدگان انفجار ازمیر ترکیه به ۶ نفر

مقامات ترکیه اعلام کردند که آمار کشته شدگان انفجار و آتش‌سوزی بزرگ در کارخانه آهن و فولاد در ازمیر ترکیه به ۶ نفر افزایش پیدا کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از روسیاالیوم، مقامات ترکیه اعلام کردند که شمار کشته شدگان انفجار کارخانه صنعتی در ازمیر ترکیه به ۶ نفر افزایش پیدا کرده است.

منابع ترکیه‌ای همچنین بیان کردند که ۱۰ نفر بر اثر این انفجار مفقود شده‌اند و جستجوی برای یافتن آنها ادامه دارد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، پس از وقوع انفجار، آتش‌سوزی گسترده‌ای در کارخانه آغاز شد و شمار زیادی از نیرو‌های آتش‌نشانی و گروه‌های امدادی و پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

گزارش‌ها حاکی است که کارگران هنگام انجام وظایف خود بودند که انفجاری در کوره ذوب آهن رخ داد. علت این حادثه هنوز مشخص نشده است. پس از انفجار نیز آتش‌سوزی در بخش‌هایی از کارخانه آغاز شد.

در پی دریافت گزارش حادثه، شمار زیادی از نیرو‌های آتش‌نشانی، نیرو‌های سازمان مدیریت حوادث و بلایای طبیعی ترکیه و تیم‌های پزشکی به محل اعزام شدند. تلاش نیرو‌های امدادی برای مهار آتش و انجام عملیات جست‌و‌جو و نجات همچنان ادامه دارد.

طبق آمار اولیه، در این حادثه ۳ نفر جان باختند و ۱۴ نفر زخمی شدند ولی شواهد نشان می‌دهد شمار قربانیان بیش از این ارقام است. به خصوص که تعدادی از کارگران نیز به دلیل انفجار و آتش‌سوزی پس از آن، در زیر آوار گرفتار شده‌اند.

وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که همه دست اندرکاران از لحظه اول در محل حضور دارند و عملیات امداد و نجات و خاموش کردن حریق ادامه دارد.