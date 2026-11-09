شیخ عکرمه صبری نسبت به تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی برای تغییر هویت اسلامی و تاریخی مسجد الاقصی هشدار داد.

جوان آنلاین: شیخ «عکرمه صبری» خطیب مسجد الاقصی، با هشدار درباره افزایش تعرض‌های رژیم صهیونیستی به این مکان مقدس، تأکید کرد تداوم یورش‌ها، اقدامات تحریک‌آمیز و برگزاری آیین‌های تلمودی در صحن‌های مسجد، تهدیدی جدی علیه هویت دینی، تاریخی و عربی آن به شمار می‌رود.

به گزارش تسنیم، وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «سند» اظهار داشت تحولات اخیر مسجد الاقصی، این مکان مقدس را در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار داده است؛ به‌ویژه آنکه یورش‌های مکرر با مشارکت مقام‌های صهیونیست و اقدامات تحریک‌آمیز، ابعادی سازمان‌یافته پیدا کرده است.

صبری با اشاره به افزایش این اقدامات در جریان آخرین اعیاد یهودی افزود در این دوره تلاش‌های گسترده‌ای برای تحمیل واقعیت‌های جدید و تغییر وضعیت موجود در مسجد الاقصی صورت گرفت.

خطیب مسجد الاقصی همچنین درباره بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی از این مکان مقدس در سرزمین‌های اشغالی هشدار داد و گفت احزاب و جریان‌های راست افراطی، مسئله مسجد الاقصی را به ابزاری برای رقابت‌های انتخاباتی و جلب آرای رأی‌دهندگان تبدیل کرده‌اند و تعرض به این مسجد را در چارچوب دستاورد‌های سیاسی خود دنبال می‌کنند.

وی با انتقاد از برگزاری آیین‌های تلمودی، ایجاد هیاهو و اقدامات تحریک‌آمیز در صحن‌های مسجد الاقصی تأکید کرد که هدف از این اقدامات، صرفاً تعرض به حرمت یک مکان مقدس نیست، بلکه تحمیل سلطه و پیشبرد تدریجی طرح‌هایی برای از بین بردن هویت اسلامی این مسجد است.

خطیب مسجد الاقصی در ادامه از کشور‌های عربی و اسلامی و ملت‌های این کشور‌ها خواست برای صیانت از مسجد الاقصی در برابر تهدید‌های فزاینده، از مواضع لفظی فراتر رفته و اقدامات عملی و مؤثری در دستور کار قرار دهند.

وی تأکید کرد سطح تهدید‌های کنونی به‌گونه‌ای است که صرف محکومیت و ابراز مخالفت نمی‌تواند مانع پیشبرد طرح‌های رژیم صهیونیستی شود و تداوم سکوت در برابر این اقدامات، زمینه را برای تشدید تعرض‌ها فراهم می‌کند.