حملات عربستان به فرودگاه الحدیده و مناطق مسکونی یمن

جنگنده‌های سعودی با حمله به استان الحدیده، فرودگاه بین‌المللی این شهر و مناطق مسکونی را هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: جنگنده‌های عربستان سعودی امروز دوشنبه در ادامه حملات هوایی به مناطق مختلف یمن، اهدافی را در استان الحدیده بمباران کردند.

شبکه خبری المسیره گزارش داد جنگنده‌های عربستان سعودی در سه نوبت شهرک مسکونی «العیسی» در استان الحدیده را هدف قرار دادند. در همین حال، فرودگاه بین‌المللی الحدیده نیز هدف حمله هوایی قرار گرفت، تاکنون جزئیاتی درباره میزان خسارات احتمالی این حمله منتشر نشده است.

خبرنگار شبکه مذکور در الحدیده همچنین از پرواز جنگنده‌های سعودی بر فراز شهرک العیسی همزمان با فعالیت گروه‌های امداد و نجات در محل حمله خبر داد؛ منطقه‌ای که ساعاتی پیش هدف بمباران قرار گرفته و شماری از شهروندان یمنی در آن شهید و زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جنگنده‌های عربستان سعودی در چهار نوبت منطقه «الفازه» در شهرستان «التحیتا» در استان الحدیده را نیز بمباران کردند.

این حملات در حالی ادامه دارد که یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، شب گذشته اعلام کرد عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۱ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق مختلف این کشور انجام داده و شمار کل این حملات از آغاز مرحله تشدید به ۴ هزار و ۴۶۰ مورد رسیده است.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت و محیط زیست یمن در تازه‌ترین آمار اعلام‌شده، شمار کل شهداء و مجروحان حملات عربستان از آغاز مرحله اخیر تشدید تنش را بیش از هزار نفر اعلام کرده است.

همچنین وزارت بهداشت یمن شمار قربانیان حمله به روستای «الشریه» در شهرستان بنی‌حشیش در استان صنعاء را ۴۴ شهید و ۴۰ مجروح اعلام کرده است؛ در میان شهدا ۲۱ کودک و ۱۰ زن و در میان مجروحان نیز ۸ کودک و ۹ زن حضور دارند.