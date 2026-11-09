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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۷
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پسکوف: اوکراین از نظر جغرافیایی به کشور متفاوتی تبدیل شده است

3 سخنگوی کرملین با اشاره به تحولات میدانی جنگ اوکراین گفت این کشور از نظر جغرافیایی اکنون وضعیت متفاوتی دارد.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه روز دوشنبه در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره تغییر شکل اوکراین در نهایت گفت این کشور از نظر جغرافیایی اکنون به کشوری متفاوت تبدیل شده است.

پسکوف در نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات احتمالی در شکل اوکراین که ترامپ به آن اشاره کرده بود، گفت: ترجیح می‌دهم پرسش‌های خود را از رئیس‌جمهور ترامپ بپرسید.

وی افزود: از نظر جغرافیایی، اوکراین همین حالا نیز کشور متفاوتی است. واقعیت‌های میدانی آشکار است و به سختی می‌توان آن را انکار کرد.

دونالد ترامپ روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبری سی‌بی‌اس و در اظهاراتی درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین گفته بود: فکر می‌کنم این مسئله حل خواهد شد و اوکراین در نهایت با شکل و شمایلی کمی متفاوت باقی خواهد ماند.

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، اوکراین ، ترامپ
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