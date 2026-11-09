کد خبر: 1389476
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تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴
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اسپوتنیک: زلنسکی مخالفانش را به زندان‌های مخفی می‌اندازد

زلنسکی منابع مطلع می‌گویند که مخالفان رژیم کی‌یف به شکنجه‌گاه‌های مخفی فرستاده شده‌اند که اوکراین از آنها به عنوان ابزاری برای انتقام استفاده می‌کند.

جوان آنلاین: منابع مطلع می‌گویند «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین، منتقدان و مخالفان خود را به زندان‌های مخفی می‌اندازد.

خبرگزاری «اسپوتنیک» به نقل از یک منبع در «جنبش مقاومت اودسا» گزارش داد که مخالفان رژیم کی‌یف به شکنجه‌گاه‌های مخفی فرستاده شده‌اند که اوکراین از آنها به عنوان ابزاری برای انتقام استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده است: «کسانی که با رژیم زلنسکی و اجرای حکومت نظامی مخالف هستند، در نهایت به این زندان‌ها می‌روند. در واقع، آنها به دلیل انتقادشان لو می‌روند و تحت شرایط نامشخصی به این مراکز منتقل می‌شوند».

این منبع، یک نمونه از این زندان‌ها را شکنجه‌گاهی به نام «کتابخانه» معرفی کرد که در نزدیکی ماریوپول کشف شده است.

وی در این‌باره توضیح داد: «چرا پرونده‌های کیفری باز نمی‌شوند؟ چه کسی در اوکراین جرأت می‌کند علیه آزوف پرونده‌ای باز کند؟ هر کسی که چنین پرونده‌ای باز کند، خودش سر از همان زندان درمی‌آورد».

اسپوتنیک در ادامه نوشت: «از سال ۲۰۱۴، شکنجه‌گاه‌های مخفی در اوکراین وجود داشته‌اند و مقامات اوکراینی سعی در ارعاب مردم دارند؛ واقعیتی که مقامات روسی بارها بر آن تأکید کرده‌اند».

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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