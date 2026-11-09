چین بر تقویت روابط با ایران تأکید کرد

جوان آنلاین: ژای جون، فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه در جریان گفت‌وگو با علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که پکن به دنبال تقویت روابط خود با تهران است.

ژای جون همچنین بر ضرورت تمرکز بر راه‌حل‌های سیاسی با رویکردی عقلانی و عملی و تلاش برای بازگرداندن ثبات و توسعه به منطقه در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

این دیدار در جریان سفر ژای جون به ایران انجام شد. او قرار است در ماه جاری میلادی به عمان و عربستان سعودی نیز سفر کند؛ این سفرها در شرایطی انجام می‌شود که پکن تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها در منطقه افزایش داده است.

پیش‌تر وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در دیدارهای جداگانه با مقام‌های امنیت ملی ایران و عربستان سعودی گفته بود همه طرف‌های درگیر در مناقشه خاورمیانه باید به‌جای توسل دوباره به سلاح، بر راه‌حل‌های سیاسی تمرکز کنند.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین نیز پیش‌تر اعلام کرده بود پکن آماده همکاری با کشورهای آفریقایی برای مقابله با پیامدهای ناشی از مناقشه خاورمیانه است.