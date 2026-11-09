شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۶۴۳ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۶۴۳ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۵ هزار و ۹۶۲ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۳ شهید و ۱۵ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند. از میان شهدا، ۲ نفر به‌ تازگی به شهادت رسیده‌اند و یک نفر نیز بر اثر جراحات قبلی جان باخته است.

بر اساس گزارش آماری این وزارتخانه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک هزار و ۶۱۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۸۳۳ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۴۹ شهید در این مدت از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۶۴۳ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۵ هزار و ۹۶۲ نفر رسیده است.

این وزارتخانه همچنین بیان کرد که در پی ریزش یک توده شن روی چادرهای آوارگان، ۴ فلسطینی شامل ۳ کودک و یک زن به شهادت رسیده‌اند و با احتساب این حادثه، شمار قربانیان ناشی از فروریختن ساختمان‌ها و ریزش‌های شنی به ۵۶ نفر رسیده است.