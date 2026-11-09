پاسخی به مطالبه رهبر شهید و مراجع عظام تقلید

جوان آنلاین: در آستانه اربعین ارتحال مرجع والامقام زنده‌یاد آیت‌الله‌العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، واپسین مجلد از مجموعه نفیس جرعه‌ای از دریا که «مقالات و مباحث کتاب شناسی و شخصیت شناسی» آن فرزانه فقید را در بردارد، منتشر و راهی بازار کتاب شد. این اثر، به همت مؤسسه کتاب شناسی شیعه تنظیم و سامان یافته است. حجت‌الاسلام والمسلمین رضا مختاری رئیس مؤسسه یادشده، طی دیباچه‌ای بر این مجموعه نکات پی آمده را مطرح ساخته است:

«مؤسسه کتاب شناسی شیعه به منظور معرفی همه جانبه و دقیق عالمان و مؤلفان شیعه و آثار مکتوب آنان، و نیز تبیین صحیح و عالمانه پیشینه علمی و فرهنگی تشیع و فرهنگ ناب آن، به سال ١٤٢٧ / ١٣٨٥ش بنیان نهاده شد. از آنجا که بدون استفاده از پژوهش‌های بزرگان معاصر در زمینه تراجم و کتاب شناسی، طرح‌های مؤسسه به سامان نمی‌رسند یا ناقص خواهند بود؛ مؤسسه تحقیق و نشر اینگونه آثار سودمند را نیز در دستور کار خود قرار داد. خوشبختانه اولین اثر منشور مؤسسه در این زمینه، جلد اول «جرعه‌ای از دریا» حاصل بنان و بیان فقیه محقق، اصولی نکته سنج و دقیق النظر و رجالی برجسته و خبره کامل تراجم و کتاب‌شناسی، مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت‌الله آقای حاج‌سیدموسی شبیری زنجانی (دامت برکاته الوافره) بود که چند سال پیش منتشر و بحمدالله سبحانه مورد اقبال وسیع واقع شد و اکنون به چاپ نهم رسیده است. بیفزایم که سید شهیدان انقلاب اسلامی رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس‌الله روحه الزکیه وأفاض على تربته المراحم الربانیه) در بازدید از غرفه مؤسسه کتاب شناسی شیعه در نمایشگاه مشکاه قم در پاییز ۱۳۸۹، هنگامی که جلد اول جرعه‌ای از دریا را دیدند، بسیار خرسند شدند و بر نشر آثار ایشان بسیار تأکید کردند. همچنین تعدادی از اعاظم و بزرگان و علمای حوزه‌های نجف اشرف و قم، این کار را بسیار ستودند و مؤسسه کتاب شناسی را برای آن تحسین و بر ادامه‌اش تشویق کردند. مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله سبحانی و مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله نوری همدانی همواره مشوق ما و حضرت آیت‌الله سبحانی پیگیر نشر مجلدات جرعه‌ای از دریا بودند. حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی آثار و تحقیقات بسیاری در رشته‌های مختلف علوم اسلامی دارند، ولی درخصوص چاپ آنها بسیار محتاط و سختگیرند و به آسانی راضی به نشر آنها نمی‌شوند و جای بسی خوشوقتی است که با نشر این اثر موافقت کردند. اثر حاضر مانند چهار مجلد پیشین، در سه فصل (آثار عربی، آثار فارسی، طریقیات) تنظیم شده است. فصل اول مشتمل بر ده اثر عربی به مصداق «تلْکَ عَشَرَه کَامله» و فصل دوم مشتمل بر هشت اثر فارسی - به تعداد در‌های بهشت - تعلیقات ایشان بر ۱۸ کتاب عربی و فارسی است. ایشان معمولاً هنگام مطالعه کتاب‌ها نظر و ملاحظات خود را در حاشیه صفحات یادداشت و کتاب‌ها را تصحیح می‌کنند، بدون اینکه هدف اصلی و غرض اولی تعلیقه نویسی باشد. مؤسسه یادداشت‌های ایشان بر برخی کتب تراجم و رجال و تاریخ را به شکل کنونی تنظیم و در این جلد درج کرده است. البته برخی از یادداشت‌ها از ده‌ها سال پیش است. روشن است که نبود حاشیه بر سایر مطالب این کتاب‌ها به معنای تأیید و درستی آن مطالب نیست....»