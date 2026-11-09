هنوز شش ماه تا پایان خدمتش مانده بود. نه کسی او را مجبور کرد، نه شرایطی اجبارش می‌کرد. خودش از ته دل با آن شوق عجیبی که داشت، اصرار کرد زودتر برود.

جوان آنلاین: هنوز شش ماه تا پایان خدمتش مانده بود. نه کسی او را مجبور کرد، نه شرایطی اجبارش می‌کرد. خودش از ته دل با آن شوق عجیبی که داشت، اصرار کرد زودتر برود. او خدمت در پدافند ارتش را انتخاب کرد. انگار می‌دانست قرار است چه اتفاقی بیفتد. انگار عجله داشت به وعده‌گاهی که سال‌ها منتظرش بود. مادر نگرانش بود، پدر دل‌نگران، اما سیدرضا فقط می‌خندید و می‌گفت: «ا‌ن‌شاءالله در ارتش که استخدام شدم، دیگر نمی‌گذارم بروی کارگری کار کنی...» آن روز کسی نمی‌دانست که این آخرین وعده یک سرباز به پدر کارگرش است. شهید سیدرضا موسوی جود از شهدای پدافند هوایی ارتش بود که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسید. این نوشتار مروری کوتاه بر زندگی این شهید است.

مهربان بود و دلسوز

سیدرضا موسوی جود، ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ در خانواده‌ای مذهبی متولد شد. پسر اول بود. چهار فرزند، دو دختر و دو پسر، اما او همیشه جای دیگری در میان اهل خانه داشت. پدرش می‌گوید: «خیلی مهربان و دلسوز بود. نه مثل بقیه بچه‌ها، نه یک طور دیگری بود.»

یک ویژگی خاص او این بود که از بی‌حجابی ناراحت می‌شد. مثل کوه پشت خواهر و مادرش بود. دوستانش را همیشه کنار هم نگه می‌داشت. هیچ‌وقت نگذاشت کسی تنها بماند. ساده‌زیست بود، اما شوخ‌طبعی شیرینی داشت که همه را دور خود جمع می‌کرد. همیشه لبخند بر لب داشت و جمله تکراری‌اش این بود: «جونم بابا، جونم مامان.»

در مدرسه، رشته برق صنعتی را انتخاب کرد. به کار‌های فنی علاقه داشت به بدن‌سازی هم علاقه‌مند بود، اما هیچ چیز به اندازه تیراندازی و فضای رزمی او را مجذوب نمی‌کرد. عضو فعال بسیج بود. در مراسمات مذهبی محرم، صفر و ماه رمضان، حضورش پررنگ و بی‌حاشیه بود. در نخل‌داری و کار کشاورزی، کار‌های سخت را خودش به دوش می‌گرفت. نه از خستگی می‌نالید و نه منت کسی را می‌گذاشت. معلمش بار‌ها به او گفته بود، ادامه تحصیل بده، استعداد داری، اما سیدرضا مسیر دیگری را انتخاب کرده بود.

عاشق پدافند بود

وقتی زمان سربازی فرا رسید، هیچ تردیدی نداشت. پدافند هوایی ارتش را با غرور وصف‌ناشدنی انتخاب کرد. پدرش می‌گوید: «یک روز خودم و مادرش به بوشهر بردیمش. ماشین دربست برای بندرطاهری گرفتم تا ساعت ۳:۴۰ دقیقه بعدازظهر با او حرف زدم. می‌گفت: بابا، گوش بده صدای پدافند رو، حال کن.»

سیدرضا عاشق لحظه‌ای بود که سربازان پدافند، نگهبانان بی‌ادعای آسمان، در برابر تهدید‌ها می‌ایستادند. جمله معروفش این بود: «شیعه تا خون ندهد، پرچم کشورش بالا نمی‌ماند» این باور، ریشه در جانش داشت. به همین دلیل هم هیچ‌وقت از سرباز بودنش گلایه نکرد. می‌گفت: «سردار و سرتیپ و تیمسار همه سربازان وطن هستند.»

لبخندی که تکرار نشد

آخرین وداع، آخرین مرخصی، وداعی بود که هیچ‌وقت از یاد پدر نمی‌رود. سیدرضا یک‌بار صورت پدر را بوسید. بعد دوباره برگشت و گفت: «بابا جان، بیا یک بار دیگر ببوسمت.» انگار می‌دانست و خبر داشت که این آخرین بوسه است. پدر در آن لحظه نفهمید، اما بعد‌ها هر بار یادش می‌آید، دلتنگ می‌شود. آن روز سیدرضا به گلزار شهدا رفت. با شهدا حرف زد. بعد با لبخند از همه اهل خانه خداحافظی کرد؛ لبخندی که دیگر تکرار نشد.

خبری که دلم را لرزاند

پدرش می‌گوید: «داشتم به سخنرانی که به مناسبت شهادت دانش‌آموزان میناب در تلویزیون پخش می‌شد، نگاه می‌کردم. ساعت ۶ بعدازظهر بود که گریه‌ام گرفت. همان لحظه تلفنم زنگ خورد و خبر شهادت پسرم را دادند.»

سیدرضا در نهم اسفند ۱۴۰۴، در شیراز به شهادت رسید. دو ترکش خورده بود؛ یکی پشت کمرش، یکی در لگن پاهایش. پیکرش سالم بود. در تشییع جنازه، پدرش حسی عجیب داشت. او می‌گوید: «هم خوشحال بودم، هم ناراحت. خوشحال از اینکه فدای رهبرم و وطنم شد؛ ناراحت بودم، چون برنامه‌های زیادی برایش داشتم و دوست داشتم دامادش کنم.»

وصیت سیدرضا

وقتی وسایلش را بررسی کردند، در جیب لباسش سه چیز پیدا کردند؛ قرآن، دعا و نامه‌ای برای گزینش استخدام در ارتش.

قرآن برای هدایت مسیری که انتخاب کرده بود و دعا برای آرامش و آن نامه برای آرزویی که ناتمام ماند و یک وصیت ساده که «یک بدهی به مغازه فلان دارم ۷۰۰ تومان.»

همانقدر ساده و بی‌آلایش زندگی کرد. نه ادعایی، نه توقعی. فقط عشق به خدا، به اهل بیت، به رهبر، به وطن در وجودش زبانه می‌کشید و این شد عاقبت او که خالصانه خدمت کرد. پدرش می‌گوید: «بعد از شهادتش، خوابش را دیدم؛ که به من گفت من زنده‌ام. چرا گریه می‌کنی؟ و راست هم می‌گوید. سیدرضا نمرده. او در قلب پدری می‌تپد که هنوز صدای «بابا جون» پسر شهیدش در گوشش زمزمه می‌شود. او در نخل‌هایی زنده است که با دستانش به آنها رسیدگی می‌کرد. او در آسمانی زنده است که جانش را برایش فدا کرد.»

به سربازی‌ات ادامه بده

پدر سیدرضا امروز به هر سرباز جوانی که تازه به خدمت می‌رود، این پیام را می‌دهد: «به سربازی‌ات ادامه بده. به وطن عزیزت تا پای جان خدمت کن. سرباز بودن، افتخار است. همان افتخاری که پسرم سیدرضا با همان جمله معروفش که «شیعه تا خون ندهد، پرچم کشورش بالا نمی‌ماند» به ظهورش رساند.»