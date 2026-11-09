جنگنده های اف ۱۶ عراق مخفیگاه داعش را در کرکوک بمباران کردند

جوان آنلاین: مدیریت اطلاعات نظامی عراق اعلام کرد که جنگنده‌های اف ۱۶ ارتش این کشور، امروز دوشنبه یک مخفیگاه متعلق به گروه تروریستی داعش را در منطقه وادی زغیتون، واقع در محدوده عملیاتی کرکوک، هدف حمله هوایی قرار دادند.

بر اساس بیانیه مدیریت اطلاعات نظامی عراق، عملیات مذکور با تکیه بر اطلاعات دقیق و مستند اطلاعاتی انجام شد و خلبانان نیروی هوایی عراق مسئولیت اجرای حمله را بر عهده داشتند.

در این بیانیه، جزئیات بیشتری درباره نتایج حمله هوایی، میزان خسارات وارده یا تعداد تلفات احتمالی عناصر این گروه ارائه نشده است.

این عملیات در چارچوب اقدامات مستمر نیروهای امنیتی عراق برای نابودی مخفیگاه‌های داعش و هدف قرار دادن تحرکات عناصر این گروه در مناطق عملیاتی انجام شده است.