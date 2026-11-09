ده‌ها تن از مدافعان محیط‌زیست روز یکشنبه در حومه پاریس، در اعتراض به پروژه مشترک ساخت پارک‌های تفریحی میان فرانسه و عربستان دست به تجمع زدند؛ پروژه‌ای که مخالفان آن را «بی‌فایده»، «زیان‌بار» و «هوس کودکانه» رهبران دو کشور توصیف می‌کنند.

جوان آنلاین: اوایل شهریور ماه امسال، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، از احداث سه پارک موضوعی در منطقه سرژی-پونتواز (Cergy-Pontoise- واقع در ۳۵ کیلومتری شمال غربی پاریس) با حجم سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد یورویی خبر داده بودند.

به گفته یکی از مشاوران ریاست‌جمهوری فرانسه، این پروژه «نتیجه گفت‌وگو» میان این دو مقام در اواخر سال ۲۰۲۴ در ریاض است؛ زمانی که آن‌ها پی به «علاقه مشترک» خود به کتاب‌های مصور و سرگرم کننده مانگا به‌ویژه «دراگون بال زد» (Dragon Ball Z) بردند.

برنارد لو (Bernard Lou)، از فعالان محیط‌زیست، در جریان تجمع روز یکشنبه با انتقاد شدید از این طرح گفت: «نمی‌فهمم مانگا چه ارتباطی با آمایش سرزمین دارد» و آن را بیشتر به «یک هوس کودکانه» تشبیه کرد. برنامه‌ریزی شهری و مدیریت اصولی اراضی منطقه ما چه ربطی به کارتون ژاپنی و علاقه شخصی رئیس‌جمهور دارد که می‌خواهند زمین‌های طبیعی ما را به خاطرش خراب کنند؟

این فعال باسابقه‌ محیط‌زیست در کارگاه‌های اطلاع‌رسانی درباره این مگاپروژه برای ده‌ها شهروند شرکت‌کننده سخنرانی کرد و تجربیات حاصل از مقاومت‌های مردمی پیشین در فرانسه (مانند جنبش اعتراضی علیه پروژه فرودگاهی در نوتر-دام-دو-لاند) را به حاضران یادآوری کرد.

پارک احتمالی اختصاص‌یافته به مانگای «دراگون بال» قرار است در محل پارک تفریحی قدیمی میراپولیس (Mirapolis) در منطقه وال-دوواز (Val-d'Oise) احداث شود؛ پارکی که ۳۵ سال پیش با نماد غول‌پیکر خود تعطیل شده بود.